Temani Libur Akhir Tahun, Yuk Intip Promo dan Layanan Menarik Pertamina Patra Niaga

JAKARTA – Tak hanya memastikan kesiapan pemenuhan kebutuhan energi masyarakat, Pertamina Patra Niaga juga terus menyiapkan berbagai penawaran menarik lewat untuk menambah keceriaan libur Natal dan Tahun Baru.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting mengatakan, untuk memastikan libur Natal dan Tahun Baru berjalan dengan lancar, Pertamina Patra Niaga memiliki beberapa program utama yakni Layanan Energi untuk bahan bakar, Layanan Remote Area untuk kesiapan tanggap darurat, Layanan Tambahan seperti kesehatan, serta Layanan Promosi.

“Sebagai bentuk apresiasi dan memberikan hadiah bagi pelanggan setia pengguna produk dan jasa Pertamina, Pertamina Patra Niaga sengaja menyiapkan Layanan Promosi ini untuk dapat dinikmati masyarakat sepanjang masa libur akhir tahun,” ucap Irto.

Pertamina Patra Niaga memiliki beberapa loyalty program, seperti cashback hingga 25.000 OVO Points, cashback bagi nasabah pengguna kartu kredit atau kartu debit BNI hingga Rp30.000, paket jajan senilai Rp21.000 hanya bayar Rp6.600 di Bright Store tertentu dengan MyPertamina, booking Hotel Patra Jasa dapat poin MyPertamina, promo pembelian pelumas, dan terakhir kesempatan mendapatkan e-voucher 1 Juta Rupiah hanya dengan bertransaksi sebanyak-banyaknya dengan MyPertamina.

Perlu diketahui, setiap promosi lanjut Irto memiliki periodenya masing-masing dan masyarakat silahkan untuk dapat mengakses website https://mypertamina.id/Nataru2024 dan sosial media @mypertamina dan @ptpertaminapatraniaga untuk mengecek informasi lengkap untuk setiap program promosi.

“Harapannya, masyarakat bisa memanfaatkan promo-promo ini untuk dapat memperlancar perjalanan ataupun untuk menambah keceriaan suasana liburan dengan berbagai penawaran menariknya,” tuturnya.