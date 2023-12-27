Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jasa Marga Catat 197.034 Kendaraan Kembali ke Jabotabek saat Natal

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 27 Desember 2023 |01:05 WIB
Jasa Marga Catat 197.034 Kendaraan Kembali ke Jabotabek saat Natal
A
A
A

JAKARTA - Jasa Marga mencatat sebanyak 197.034 kendaraan kembali ke Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi (Jabotabek) pada Hari Raya Natal, Senin (25/12/2023).

Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga Lisye Octaviana menyebutkan bahwa angkat tersebut merupakan angka kumulatif arus lalu lintas (lalin) dari empat Gerbang Tol (GT) Barrier/Utama, yaitu GT Cikupa (dari arah Merak), GT Ciawi (dari arah Puncak), dan GT Cikampek Utama (dari arah Trans Jawa) dan GT Kalihurip Utama (dari arah Bandung).

“Total volume lalin yang kembali ke wilayah Jabotabek ini meningkat 43,76% jika dibandingkan lalin normal (137.054 kendaraan) pada periode yang sama. Jika dibandingkan dengan periode Natal 2022, total volume lalin ini meningkat 10,03% (179.068 kendaraan),” kata Lisye dalam keterangannya, Selasa (26/12/2023).

Lisye menyebut untuk distribusi lalu lintas kembali ke Jabotabek dari tiga arah yaitu mayoritas sebanyak 98.050 kendaraan (49,76%) dari arah Timur (Trans Jawa dan Bandung), 49.566 kendaraan (25,16%) dari arah Selatan (Puncak) dan 49.418 kendaraan (25,08%) dari arah Barat (Merak).

Untuk lalu lintas yang kembali ke Jabotabek dari Trans Jawa melalui gerbang tol Cikampek Utama Jalan Tol Jakarta-Cikampek, dengan jumlah 47.617 kendaraan, meningkat sebesar 65,27% dari lalin normal.

Kemudian, lalin yang kembali ke Jabotabek dari arah Bandung melalui GT Kalihurip Utama Jalan Tol Cipularang, dengan jumlah 50.433 kendaraan, meningkat sebesar 60,50% dari lalin normal. Total lalin kembali ke Jabotabek dari arah Trans Jawa dan Bandung melalui kedua GT tersebut adalah sebanyak 98.050 kendaraan, meningkat sebesar 62,78% dari lalin normal.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Libur Nataru Tol Jasa Marga
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/278/3174963//ihsg_dibuka_menguat-DhRT_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Cetak Rekor, Sentuh 8.182
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/340/3174441//jasa_marga_jalan_tol_bogor_serpong-qtzm_large.jpeg
Jalan Tol Bogor-Serpong (Via Parung), Perkuat Konektivitas Kawasan Jabodetabek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/338/3173251//perbaikan_gerbang_tol-eqCv_large.JPG
Jasa Marga Buka Parsial Gerbang Tol Slipi hingga Semanggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/338/3173130//gerbang-GL0X_large.jpg
Catat, Sejumlah Gerbang Tol Dalam Kota Masih Dilakukan Penutupan Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/320/3172156//tol-BLvl_large.jpg
Daftar 5 Jalan Tol Terpendek di Indonesia, Ada yang Cuma 5 Km
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/320/3172543//macet-VlKi_large.jpg
Terungkap! Ini Biang Kerok Macet Horor di Jakarta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement