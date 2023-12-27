Jasa Marga Catat 197.034 Kendaraan Kembali ke Jabotabek saat Natal

JAKARTA - Jasa Marga mencatat sebanyak 197.034 kendaraan kembali ke Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi (Jabotabek) pada Hari Raya Natal, Senin (25/12/2023).

Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga Lisye Octaviana menyebutkan bahwa angkat tersebut merupakan angka kumulatif arus lalu lintas (lalin) dari empat Gerbang Tol (GT) Barrier/Utama, yaitu GT Cikupa (dari arah Merak), GT Ciawi (dari arah Puncak), dan GT Cikampek Utama (dari arah Trans Jawa) dan GT Kalihurip Utama (dari arah Bandung).

“Total volume lalin yang kembali ke wilayah Jabotabek ini meningkat 43,76% jika dibandingkan lalin normal (137.054 kendaraan) pada periode yang sama. Jika dibandingkan dengan periode Natal 2022, total volume lalin ini meningkat 10,03% (179.068 kendaraan),” kata Lisye dalam keterangannya, Selasa (26/12/2023).

Lisye menyebut untuk distribusi lalu lintas kembali ke Jabotabek dari tiga arah yaitu mayoritas sebanyak 98.050 kendaraan (49,76%) dari arah Timur (Trans Jawa dan Bandung), 49.566 kendaraan (25,16%) dari arah Selatan (Puncak) dan 49.418 kendaraan (25,08%) dari arah Barat (Merak).

Untuk lalu lintas yang kembali ke Jabotabek dari Trans Jawa melalui gerbang tol Cikampek Utama Jalan Tol Jakarta-Cikampek, dengan jumlah 47.617 kendaraan, meningkat sebesar 65,27% dari lalin normal.

Kemudian, lalin yang kembali ke Jabotabek dari arah Bandung melalui GT Kalihurip Utama Jalan Tol Cipularang, dengan jumlah 50.433 kendaraan, meningkat sebesar 60,50% dari lalin normal. Total lalin kembali ke Jabotabek dari arah Trans Jawa dan Bandung melalui kedua GT tersebut adalah sebanyak 98.050 kendaraan, meningkat sebesar 62,78% dari lalin normal.