Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Banjir dan Longsor di Kabupaten Lima Puluh Kota, Satu Orang Meninggal Dunia

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 27 Desember 2023 |01:57 WIB
Banjir dan Longsor di Kabupaten Lima Puluh Kota, Satu Orang Meninggal Dunia
Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Banjir dan tanah longsor kembali terjadi di Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatra Barat pada Selasa, 26 Desember 2023. Akibat kejadian ini satu orang pengendara yang sedang melintas jalan Sumatra Barat-Riau meninggal dunia tertimbun longsor.

Banjir dan tanah longsor ini terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota sejak Senin (25/12) malam hingga Selasa (26/12) pagi. “Adapun lokasi banjir dan longsor antara lain di Kecamatan Harau, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, dan Kecamatan Bukit Barisan,” ungkap Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari dalam keterangan resminya, Selasa (26/12/2023).

Informasi yang dihimpun oleh Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD Lima Puluh Kota, terdapat sebanyak delapan titik longsor pada jalur jalan nasional Sumatra Barat-Riau terdiri dari dua titik di Nagari Harau (Kecamatan Harau), enam titik di Nagari Koto Alam (Kecamatan Pangkalan Koto Baru), dan satu titik di Nagari Maek (Kecamatan Bukit Barisan).

Hingga Selasa (26/12) pukul 15.00 WIB, tim gabungan yang terdiri dari BPBD Lima Puluh Kota, TNI, dan Polri terus melakukan evakuasi material longsor melalui cara manual dan dengan bantuan alat berat.

Dampak sementara akibat bencana banjir dan longsor yang berhasil dihimpun oleh BPBD Lima Puluh Kota antara lain satu unit rumah di Nagari Maek rusak berat akibat longsor, 15 meter badan jalan lintas Sumbar-Riau tergerus, empat titik jalan lintas Sumbar-Riau tertutup material longsor, dan sarana wisata Lembah Harau terendam banjir.

Sementara itu, Tim BPBD Lima Puluh Kota belum dapat mencapai lokasi banjir di Kecamatan Pangkalan Koto Baru dikarenakan akses jalan menuju lokasi putus total tertimbun longsor. Dilaporkan bahwa aliran listrik di wilayah tersebut mati total, saluran komunikasi terputus.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Limapuluh Kota BNPB longsor banjir
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/337/3174986//ponpes_al_khoziny_ambruk-JIVU_large.jpg
Operasi SAR Ambruknya Ponpes Al Khoziny Dihentikan, BNPB: Korban Tewas 61 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/340/3174979//ponpes_al_khoziny-XVaf_large.jpg
Update Insiden Ponpes Al-Khoziny, 61 Jenazah Berhasil Ditemukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/337/3174939//ponpes_al_khoziny-01Kl_large.jpg
17 Korban Tewas Ambruknya Ponpes Al Khoziny Sidoarjo Teridentifikasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/340/3174694//ponpes-Xro1_large.jpg
BNPB: Pembersihan Puing Ponpes Al-Khoziny Berisiko Runtuhan Susulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/340/3174691//ponpes-fJdj_large.jpg
Update Insiden Ponpes Al-Khoziny: Meninggal 49 Orang, 14 Masih Dicari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/18/3174623//hujan_di_nepal-i1Q4_large.jpg
Banjir Bandang dan Longsor Terjang Nepal, 22 Tewas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement