Pertamina Patra Niaga Bersama Kementerian ESDM Cek Kesiapan Layanan Energi di Banyuwangi dan Bali

Jakarta – Setelah memastikan kebutuhan BBM, LPG, Avtur, dan seluruh layanan energi lainnya saat libur Natal, Pertamina Patra Niaga kini mempersiapkan diri untuk memenuhi lonjakan konsumsi energi saat Tahun Baru 2024.

Salah satu titik potensi keramaian saat libur Tahun Baru adalah jalur Banyuwangi menuju Bali dan sebaliknya. Melihat hal tersebut, Direktur Keuangan PT Pertamina Patra Niaga Arya Suprihadi bersama dengan Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Kementerian ESDM, Mustika Pertiwi melakukan pengecekan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bunker (SPBB) di penyebrangan Ketapang – Gilimanuk, Agen dan Pangkalan LPG, serta kesiapan Integrated Terminal Tanjung Wangi dalam menyuplai BBM.

Dalam pengecekan kesiapan tersebut, Arya mengatakan layanan BBM di jalur menuju Banyuwangi serta menuju Gilimanuk dan SPBB di Ketapang dan Gilimanuk menjadi krusial untuk kelancaran penyebrangan para wisatawan.

“Dengan terkoneksinya tol trans jawa, jalur darat dari Jawa menuju Bali meningkat signifikan, apalagi ketika liburan saat ini. Karena itu, kesiapan layanan BBM bagi mobilitas masyarakat dan kecepatan pengisian bahan bakar kapal bisa sangat mempengaruhi operasional penyebrangan ASDP serta kelancaran proses bongkar muat kapal di Pelabuhan,” terang Arya.

Kebutuhan lainnya yang pasti meningkat pada saat libur Tahun Baru adalah kebutuhan LPG, termasuk LPG Subsidi 3 Kg. Dalam pengecekan ke Agen dan Pangkalan, Arya memastikan stok dalam kondisi aman, dan antisipasi penambahan stok dilakukan sesuai dengan proyeksi.