Gelar Pelatihan UMKM, Relawan Berharap Ganjar-Mahfud Menang karena Peduli kepada Rakyat

LAMONGAN - Relawan Gerakan Ekonomi Sandi Uno For Ganjar mendukung pengembangan ekosistem kewirausahaan bagi kalangan ibu rumah tangga melalui pelatihan sabun cuci piring di Kecamatan Kembangbahu, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Sabtu (30/12/2023).

Ketua Acara Pelatihan Sabun Cuci Piring, Adrian mengatakan, pelatihan ini disambut antusiasme masyarakat Kabupaten Lamongan yang dapat mempercepat kemajuan UMKM di Indonesia. Sehingga akan memberikan masukan yang efektif bagi ibu rumah tangga guna menarik minat berwirausaha.

"Alhamdulillah sangat antusiasme luar biasa dari masyarakat sekitar sini," kata Adrian dalam keterangannya.

"Kemudian ini bentuk acara yang tujuannya untuk memajukan UMKM Indonesia,” tambahnya.

Pada pelatihan yang diadakan, Adrian berharap masyarakat bisa lebih menilai sosok pemimpin yang peduli terhadap rakyat.

"Program ini berharap Pak Ganjar menjadi presiden, karena peduli dengan rakyat," ungkap Adrian.