Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Jajak Pendapat Terbaru: 50% Orang Rusia Ingin Perang Ukraina Berakhir pada 2024

Susi Susanti , Jurnalis-Minggu, 31 Desember 2023 |18:33 WIB
Jajak Pendapat Terbaru: 50% Orang Rusia Ingin Perang Ukraina Berakhir pada 2024
50% orang Rusia ingin perang Ukraina berakhir (Foto: Reuters)
A
A
A

RUSIA - Satu dari setiap dua orang Rusia menginginkan perang di Ukraina berakhir pada tahun 2024. Hal ini terungkap menurut hasil survei dari lembaga jajak pendapat Russian Field yang diterbitkan pada Jumat (29/12/2023).

Ketika ditanya apa yang mereka harapkan untuk orang-orang Rusia di Tahun Baru, 50% responden dari Russian Field menjawab perdamaian, langit yang damai, dan akhir dari apa yang disebut Kremlin sebagai “operasi militer khusus” di Ukraina.

Sedangkan sebanyak 6% lainnya menginginkan “kemenangan” bagi Rusia.

Russian Field lebih lanjut mengatakan 40% respondennya menginginkan kesehatan dan 14% menginginkan “kesabaran, optimisme, ketahanan, dan optimisme.”

Russian Field mensurvei 1.600 responden Rusia antara tanggal 4-12 Desember 2023.

Februari 2024 mendatang akan menandai dua tahun sejak invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina yang telah menewaskan puluhan ribu orang, menghancurkan beberapa kota di Ukraina, dan menjungkirbalikkan perekonomian global.

Russian Fields membagikan hasil jajak pendapatnya satu hari setelah surat kabar Jepang Nikkei melaporkan, mengutip sumber anonim, bahwa Presiden Vladimir Putin berjanji kepada pemimpin Tiongkok Xi Jinping awal tahun ini untuk berperang di Ukraina selama lima tahun.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/18/3176194/vladimir_putin-UcXR_large.jpg
Putin Tegaskan Sikap: Ukraina Terima Tomahawk, Rusia Perkuat Sistem Anti-Udara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/18/3175220/volodymyr_zelenskiy-cFA5_large.jpg
Zelensky Tuding Rusia Gunakan Kapal Tanker Minyak untuk Intelijen dan Sabotase
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/18/3174535/kereta-5Dla_large.jpg
Stasiun Sumy Diguncang Serangan Rudal Rusia, 1 Tewas dan 30 Warga Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/18/3173663/rudal-38DC_large.jpg
Rusia Ancam AS: Pasok Tomahawk ke Ukraina, Eskalasi Perang Pilihan Nyata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/18/3173123/ukraina-0SnG_large.jpg
Rusia Hujani Ukraina dengan Ratusan Rudal dan Drone, Polandia Kerahkan Jet Tempur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/18/3172314/peskov-4nk7_large.jpg
Tolak Klaim Trump soal “Harimau Kertas”, Rusia Tegaskan Perang Terus Berlanjut
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement