Jajak Pendapat Terbaru: 50% Orang Rusia Ingin Perang Ukraina Berakhir pada 2024

50% orang Rusia ingin perang Ukraina berakhir (Foto: Reuters)

RUSIA - Satu dari setiap dua orang Rusia menginginkan perang di Ukraina berakhir pada tahun 2024. Hal ini terungkap menurut hasil survei dari lembaga jajak pendapat Russian Field yang diterbitkan pada Jumat (29/12/2023).

Ketika ditanya apa yang mereka harapkan untuk orang-orang Rusia di Tahun Baru, 50% responden dari Russian Field menjawab perdamaian, langit yang damai, dan akhir dari apa yang disebut Kremlin sebagai “operasi militer khusus” di Ukraina.

Sedangkan sebanyak 6% lainnya menginginkan “kemenangan” bagi Rusia.

Russian Field lebih lanjut mengatakan 40% respondennya menginginkan kesehatan dan 14% menginginkan “kesabaran, optimisme, ketahanan, dan optimisme.”

Russian Field mensurvei 1.600 responden Rusia antara tanggal 4-12 Desember 2023.

Februari 2024 mendatang akan menandai dua tahun sejak invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina yang telah menewaskan puluhan ribu orang, menghancurkan beberapa kota di Ukraina, dan menjungkirbalikkan perekonomian global.

Russian Fields membagikan hasil jajak pendapatnya satu hari setelah surat kabar Jepang Nikkei melaporkan, mengutip sumber anonim, bahwa Presiden Vladimir Putin berjanji kepada pemimpin Tiongkok Xi Jinping awal tahun ini untuk berperang di Ukraina selama lima tahun.