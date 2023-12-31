Advertisement
HOME NEWS JATENG

Korban Luka Parah Diberi Parcel Buah oleh Danyonif Raider 408, Keluarga: Kita Pulangkan!

Tata Rahmanta , Jurnalis-Minggu, 31 Desember 2023 |15:31 WIB
Penganiayaan Relawan Ganjar di Boyolali
BOYOLALI - Keluarga relawan Ganjar Mahfud yang menjadi korban pengeroyokan oknum di Kompi B Batalyon Infanteri 408/Suhbrastha (Yonif Raider 408/Sbh), mengembalikan bingkisan yang telah diberikan oleh pihak TNI AD, Minggu (31/12/2023).

Perwakilan keluarga korban Dwiratno mengungkapkan, bahwa pihak Kompi B Yonif Raider 408/sbh telah mendatangi pihak keluarga korban di rumah sakit semalam.

Keluarga korban meminta kasus pengeroyokan oleh oknum pasukan elite raider TNI  tersebut diselesaikan sesuai jalur hukum yang berlaku.

“Selain memberikan dua bingkisan, mereka juga meminta maaf, namun pihak keluarga menghendaki kasus tersebut berjalan di pengadilan,” tegasnya.

Sebelumnya, Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo telah menghubungi Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto hingga Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak usai relawannya dianiaya oleh oknum TNI di Boyolali, Jawa Tengah.

Halaman:
1 2
      
