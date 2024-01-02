Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Korsel Ajukan Protes Terkait Peringatan Tsunami Pasca Gempa Dahsyat Jepang

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 02 Januari 2024 |17:50 WIB
Korsel Ajukan Protes Terkait Peringatan Tsunami Pasca Gempa Dahsyat Jepang
Foto: Reuters.
A
A
A

SEOUL - Korea Selatan telah memprotes Jepang atas peringatan tsunami yang dikeluarkan oleh tetangganya itu menyusul gempa bumi dahsyat pada Hari Tahun Baru. Peringatakan tsunami itu menggunakan peta yang menampilkan sekelompok pulau yang juga diklaim oleh Tokyo, kata para pejabat di Seoul pada Selasa, (2/1/2024).

Meskipun hubungan telah membaik dalam beberapa tahun terakhir, keduanya masih berselisih mengenai kedaulatan pulau-pulau kecil tersebut, yang disebut Dokdo di Korea Selatan dan Takeshima di Jepang, yang terletak di tengah-tengah Laut Jepang, yang juga dikenal sebagai Laut Timur.

Korea Selatan menyampaikan belasungkawa atas bencana yang terjadi pada Senin, (1/1/2024) namun menambahkan bahwa pulau-pulau tersebut, yang ditunjukkan pada peta yang dikeluarkan oleh badan cuaca Jepang, tidak mengalami sengketa wilayah.

“Pemerintah kami telah memprotes keras Jepang melalui saluran diplomatik dan meminta tindakan korektif,” kata Lim Soo-suk, juru bicara Kementerian Luar Negeri Korea Selatan, dalam sebuah pengarahan yang dilansir Reuters.

Sebelumnya pada Selasa, kantor Presiden Yoon Suk Yeol mengatakan dia telah mengirim surat kepada Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida, menyampaikan belasungkawa bagi para korban dan keluarga serta dukungan untuk upaya pemulihan.

Setidaknya 48 orang tewas setelah gempa berkekuatan awal M 7,6 dan gelombang tsunami berikutnya melanda pantai barat Jepang.

Pada Senin, tim penyelamat berjuang untuk mencapai daerah terpencil di mana bangunan-bangunan roboh, jalan-jalan rusak dan listrik padam.

Halaman:
1 2
      
