Pulang Liburan, Minibus Terbakar di Tengah Jalan

BANDAR LAMPUNG - Sebuah minibus hangus terbakar di Jalan Sultan Agung, Wayhalim, Bandar Lampung, Selasa (02/01/2024).

Minibus penuh penumpang dilahap si jago merah dengan cepat sehingga menghanguskan mobil beserta isinya, beruntung tidak ada korban dalam kejadian nahas ini.

Kebakaran diduga akibat korsleting kabel pada pengapian mesin, sehingga api membesar dengan cepat.

Menurut korban yang juga pemilik mobil, Yuli Hartono, saat kejadian dirinya bersama keluarga pulang liburan tahun baru dari kawasan wisata waterpark, Karang Anyar Jati Agung, Lampung Selatan.

Saat dalam perjalanan menuju Tanggamus mobil yang dikendarai Hartono mengalami kebakaran. Peristiwa terjadi secara spontan muncul asap dari bagian mobil seketika dan langsung terbakar hebat.