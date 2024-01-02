Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Pulang Liburan, Minibus Terbakar di Tengah Jalan

Andres Afandi , Jurnalis-Selasa, 02 Januari 2024 |11:47 WIB
Pulang Liburan, Minibus Terbakar di Tengah Jalan
A
A
A

BANDAR LAMPUNG - Sebuah minibus hangus terbakar di Jalan Sultan Agung, Wayhalim, Bandar Lampung, Selasa (02/01/2024).

Minibus penuh penumpang dilahap si jago merah dengan cepat sehingga menghanguskan mobil beserta isinya, beruntung tidak ada korban dalam kejadian nahas ini.

Kebakaran diduga akibat korsleting kabel pada pengapian mesin, sehingga api membesar dengan cepat.

Menurut korban yang juga pemilik mobil, Yuli Hartono, saat kejadian dirinya bersama keluarga pulang liburan tahun baru dari kawasan wisata waterpark, Karang Anyar Jati Agung, Lampung Selatan.

Saat dalam perjalanan menuju Tanggamus mobil yang dikendarai Hartono mengalami kebakaran. Peristiwa terjadi secara spontan muncul asap dari bagian mobil seketika dan langsung terbakar hebat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/340/3170946//perindo-0rxD_large.jpg
Perjuangan Legislator Perindo Berbuah Hasil, Jalan Rusak di Merangin Jambi Segera Diperbaiki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/338/3167798//mobil_terbakar-29aL_large.jpg
Lalin Tol Jagorawi Padat Imbas Mobil Terbakar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/340/3163697//drumband-BMp7_large.jpg
Duh! Siswa Drumband HUT Ke-80 RI di Jambi Menangis Sesenggukan, Aksinya Dihentikan Gegara Kejutan Ultah Istri Camat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/340/3163189//mayat-k9tl_large.jpg
Dua Pemuda Duel hingga Tewas Diduga Gegara Urusan Asmara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/340/3163140//hujan_es-A8JI_large.jpg
Heboh! Hujan Es dan Puting Beliung Rusak Rumah Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/340/3161324//mayat-L0dV_large.jpg
Cekcok, Pria Ini Tega Habisi Nyawa Istrinya dengan Brutal di Kebun Kopi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement