Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Perempuan di Magelang Ditemukan Tewas di Kubangan, Diduga Korban Pembunuhan

Perempuan di Magelang Ditemukan Tewas di Kubangan, Diduga Korban Pembunuhan
Petugas mengevakuasi perempuan yang tewas di kubangan (Foto: Istimewa)
A
A
A

SEMARANG – Kepolisian Daerah (Polda) Jateng menyebut sesosok mayat perempuan yang ditemukan di kubangan Dusun Karanganyar, Desa Krasak, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, Jumat (5/1/2024), diduga korban pembunuhan.

Polisi di bawah pimpinan Kapolresta Magelang Kombes Pol Mustofa memimpin langsung jalannya evakuasi jenazah.

“Korban seorang perempuan bernama A alias Y umur 50 tahun, alamat di Desa Kwaderan, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang,” ungkap Kapolresta Magelang Kombes Pol Mustofa pada siaran pers Polda Jateng.

Dia menyebut korban ditemukan dalam kondisi terkubur atau terendam dalam kubangan air setinggi sekira 50 cm. Lokasi itu merupakan kubangan bekas untuk merendam reng bambu.

"Sehingga diperlukan alat bantu penyedot air untuk mengurangi volume air tersebut. Sehingga korban dapat terlihat dan dapat dievakuasi," tambahnya.

Kepala Satuan Reskrim Polresta Magelang Kompol Rifeld Constantien Baba menambahkan pihak Polsek Kajoran Polresta Magelang menerima laporan orang hilang pada 15 Desember 2023.

Pelapornya adalah anak dari korban. Korban yang dimaksud adalah diduga kuat jenazah yang ditemukan pagi ini terkubur di kubangan itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
mayat Mayat Perempuan pembunuhan
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176108/mayat-E1XA_large.jpg
Pengeroyok Pria hingga Tewas di Bekasi Ditangkap, Ini Motifnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/340/3175745/pelaku_pembunuhan-T584_large.jpg
Tragis! Karyawati Minimarket di Tol Cipularang Diperkosa Bos Lalu Dibunuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/338/3174766/pengacara-Shgb_large.jpg
Pengacara Diplomat ADP Sambangi Polda Metro, Ini Data yang Diminta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/338/3174759/reonald-7Nji_large.jpg
Temui Polisi, Pengacara dan Keluarga ADP Sampaikan Surat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/340/3173291/viral-m0OD_large.jpg
Heboh! Pelajar SMP Tewas Dianiaya Teman di Dalam Kelas dengan Gunting Secara Sadis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/338/3172260/mayat-UFL6_large.jpg
Tali Tas yang Digunakan Suami Bunuh Istri di Jakbar Disita Polisi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement