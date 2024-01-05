Perempuan di Magelang Ditemukan Tewas di Kubangan, Diduga Korban Pembunuhan

SEMARANG – Kepolisian Daerah (Polda) Jateng menyebut sesosok mayat perempuan yang ditemukan di kubangan Dusun Karanganyar, Desa Krasak, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, Jumat (5/1/2024), diduga korban pembunuhan.

Polisi di bawah pimpinan Kapolresta Magelang Kombes Pol Mustofa memimpin langsung jalannya evakuasi jenazah.

“Korban seorang perempuan bernama A alias Y umur 50 tahun, alamat di Desa Kwaderan, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang,” ungkap Kapolresta Magelang Kombes Pol Mustofa pada siaran pers Polda Jateng.

Dia menyebut korban ditemukan dalam kondisi terkubur atau terendam dalam kubangan air setinggi sekira 50 cm. Lokasi itu merupakan kubangan bekas untuk merendam reng bambu.

"Sehingga diperlukan alat bantu penyedot air untuk mengurangi volume air tersebut. Sehingga korban dapat terlihat dan dapat dievakuasi," tambahnya.

Kepala Satuan Reskrim Polresta Magelang Kompol Rifeld Constantien Baba menambahkan pihak Polsek Kajoran Polresta Magelang menerima laporan orang hilang pada 15 Desember 2023.

Pelapornya adalah anak dari korban. Korban yang dimaksud adalah diduga kuat jenazah yang ditemukan pagi ini terkubur di kubangan itu.