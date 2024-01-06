Perindo Gelar Cek Kesehatan dan Bazar Murah, Liliana Tanoesoedibjo: Kita Berjuang Bersama Rakyat

JAKARTA - Ketua Umum Kartini Perindo, Liliana Tanoesoedibjo menghadiri cek kesehatan gratis dan bazar murah yang digelar Partai Perindo di Lapangan Bulutangkis PB Tangkas Effendi Syahputra, Jalan Pembangunan Bawah, RT006/012 Bintaro, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Sabtu (6/1/2024).

Rangkaian kegiatan bakti sosial itu, menurut Liliana, bukti perjuangan Partai Perindo bersama rakyat untuk menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang.

"Mereka tahu kita berjuang bersama-sama, kita bersama-sama rakyat berjuang untuk melakukan hal-hal yang lebih baik lagi untuk rakyat Indonesia," kata Liliana di lokasi.

"Jadi kita tidak sendiri, tapi kita berjuang bersama-sama," sambungnya.

Liliana pun merasa bangga bahwa kegiatan tersebut mendapat respons positif dari masyarakat sekitar. Hal itu nampak dari banyaknya partisipasi masyarakat atas kegiatan Partai Perindo --yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu--.

"Sangat-sangat antusias dan kita secara pribadi secara fisik berjumpa," ucapnya.

(Fakhrizal Fakhri )