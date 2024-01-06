Tebus Murah Minyak Goreng Murah Perindo, Warga Harapkan Indonesia Maju Bebas Pungli

JAKARTA - Caleg DPR RI Dapil Jakarta 2 dari Partai Perindo, Liliana Tanoesoedibjo bersama Caleg DPRD Provinsi DKI Dapil 7 Jakarta Selatan, Ira Miranti Dewi menggelar bazar murah minyak goreng dan cek kesehatan gratis di Posko Presgan, Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Sabtu (6/1/2024) pagi.

Irzani, nenek asal Cipete Utara itu berharap ke depan supaya Indonesia maju dan terbebas pungutan liar (pungli).

"Harapan kedepannya supaya Indonesia maju tidak ada Pungli," kata Irzani.

Irzani mengucapkan terima kasih dan mendoakan Liliana Tanoesoedibjo beserta caleg yang akan berjuang mewakili Jakarta Selatan di Pemilu 2024 mendatang.

"Bazar murah ini terima kasih banyak Partai Perindo, semoga Ibu Liliana dan yang lainnya sehat walafiat panjang umur," ujarnya.

Sebagai informasi, kegiatan bazar murah tersedia 1.000 liter minyak goreng yang dapat ditebus masyarakat secara cuma-cuma dan ludes dalam hitungan jam. Selain itu, tersedia juga layanan pemeriksaan kesehatan gratis.

(Fakhrizal Fakhri )