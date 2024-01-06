Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Tebus Murah Minyak Goreng Murah Perindo, Warga Harapkan Indonesia Maju Bebas Pungli

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Sabtu, 06 Januari 2024 |14:22 WIB
Tebus Murah Minyak Goreng Murah Perindo, Warga Harapkan Indonesia Maju Bebas Pungli
Warga doakan Perindo sukses di Pemilu 2024
A
A
A

JAKARTA - Caleg DPR RI Dapil Jakarta 2 dari Partai Perindo, Liliana Tanoesoedibjo bersama Caleg DPRD Provinsi DKI Dapil 7 Jakarta Selatan, Ira Miranti Dewi menggelar bazar murah minyak goreng dan cek kesehatan gratis di Posko Presgan, Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Sabtu (6/1/2024) pagi.

Irzani, nenek asal Cipete Utara itu berharap ke depan supaya Indonesia maju dan terbebas pungutan liar (pungli).

"Harapan kedepannya supaya Indonesia maju tidak ada Pungli," kata Irzani.

Irzani mengucapkan terima kasih dan mendoakan Liliana Tanoesoedibjo beserta caleg yang akan berjuang mewakili Jakarta Selatan di Pemilu 2024 mendatang.

"Bazar murah ini terima kasih banyak Partai Perindo, semoga Ibu Liliana dan yang lainnya sehat walafiat panjang umur," ujarnya.

Sebagai informasi, kegiatan bazar murah tersedia 1.000 liter minyak goreng yang dapat ditebus masyarakat secara cuma-cuma dan ludes dalam hitungan jam. Selain itu, tersedia juga layanan pemeriksaan kesehatan gratis.

(Fakhrizal Fakhri )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176139/partai_perindo-eH5n_large.jpg
Partai Perindo Gelar Rakorwil Sekaligus Lantik Ketua DPW Jateng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172813/peduli-l1kz_large.jpg
Peduli Penyandang Disabilitas, DPD Partai Perindo Sumba Barat Daya Dorong Kesetaraan Jadi Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172807/perindo-wveW_large.jpg
Legislator Partai Perindo Paulus Lobo Gerak Cepat Bantu Korban Banjir Nagekeo NTT, Dorong Pemulihan Infrastruktur Dasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/340/3172577/perindo-dAmo_large.jpg
Fasilitasi Peralatan Modern, Legislator Partai Perindo Stefanus Rangga Bola Pacu Kesejahteraan Petani Sumba Barat Daya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172303/ferry-bKLd_large.jpg
Perindo Gabung Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat, Sekjen: Jangan Sampai 17 Juta Suara Terbuang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172296/sekber-K1zf_large.jpg
9 Partai Termasuk Perindo Bertemu, Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat Terbentuk
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement