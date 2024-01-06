Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

Pasutri di Mura Tewas Mengenaskan Dibunuh Anak Kandungnya yang Gangguan Jiwa

Era Neizma Wedya , Jurnalis-Sabtu, 06 Januari 2024 |00:30 WIB
Pasutri di Mura Tewas Mengenaskan Dibunuh Anak Kandungnya yang Gangguan Jiwa
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

MUSI RAWAS - Pasangan suami istri (pasutri) Bastiyar dan Say, tewas dibunuh oleh anak kandungnya sendiri yang mengalami gangguan jiwa, dan peristiwa ini membuat gempar warga Desa Kebur, Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut (TPK) Kabupaten Musi Rawas (Mura), Jumat (5/1/2024).

Pasutri ini ditemukan tewas bersimbah darah di dalam rumahnya, Informasi yang diperoleh di lapangan kedua korban dibunuh oleh anak kandungnya.

Sedangkan untuk kronologis pastinya belum diketahui secara jelas, dan saat ini pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

Kapolres Mura, AKBP Andi Supriyadi melalui Kapolsek Muara Beliti, IPTU Subardi saat dikonfirmasi membenarkan kejadian tersebut.

"Benar, saat ini anggota sedang melakukan olah TKP," kata Andi singkat.

(Awaludin)

      
