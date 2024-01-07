Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

Usai Pulang Shalat Subuh, Pria di Musi Rawas Ditembak OTK

Era Neizma Wedya , Jurnalis-Minggu, 07 Januari 2024 |22:11 WIB
Usai Pulang Shalat Subuh, Pria di Musi Rawas Ditembak OTK
Illustrasi (foto: dok freepik)
MUSI RAWAS - Jimmi Pranata (27) warga Kelurahan Sumber Harta, Kecamatan Sumber Harta, ditembak oleh orang tidak dikenal (OTK) saat pulang dari melaksanakan sholat subuh di masjid, Minggu (7/1/2024).

Peristiwa itu sontak membuat warga Kelurahan Sumber Harta Kecamatan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas (Mura) heboh.

Berdasarakan informasi dilapangan, korban saat itu, baru pulang melaksanakan sholat subuh di masjid yang tak jauh dari rumahnya, tiba-tiba dihadang oleh pelaku menggunakan sepeda motor di depan rumah orang tua.

Tak lama kemudian, warga mendengar suara tembakan sebanyak 2 kali. Hingga akhirnya, warga pun keluar untuk melihatnya.

"Pagi tadi kejadian setelah sholat subuh. Tidak tahu persis seperti apa kejadiannya, pas saya keluar, korban sudah dibawa ke rumah sakit," kata warga yang tak mau disebutkan identitasnya.

Dia juga mengaku tak mengetahui secara pasti luka yang dialami korban.

"Tidak tahu juga lukanya, tapi yang pasti saya dengar 2 kali suara tembakan," katanya.

Sedangkan M Roni, ayah korban saat dikonfirmasi membenarkan, bahwa anaknya menjadi korban penembakan oleh OTD.

"Benar, kejadiannya tadi subuh," katanya.

