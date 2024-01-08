Viral Maling Sempatkan BAB di Rumah Korbannya, Ceboknya di Akuarium

JAKARTA - Media sosial (medsos) dihebohkan dengan viralnya seorang maling yang tak hanya berhasil, namun menyempatkan diri buang air besar (BAB) mencuri di rumah korbannya.

Dalam video dari rekaman CCTV yang diunggah akun medsos X, @folkshittmedia, tampak pelaku awalnya melakukan buang air besar di dalam akuarium dan membersihkan diri di air akuarium tersebut.

Pelaku yang menggunakan penutup wajah itu pun tampak menyelonong santai masuk ke rumah yang di dalamnya terdapat sejumlah orang yang tengah tertidur pulas.

Dia tampak menggambil barang yang diduga handphone di lokasi. "Udah di ujung," demikian keterangan dalam unggahan video itu.