HOME NEWS NUSANTARA

Relawan Gelar Pasar Murah: Terangkan Program Unggulan Ganjar-Mahfud ke Warga Deli Serdang

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Senin, 08 Januari 2024 |20:09 WIB
Relawan Gelar Pasar Murah: Terangkan Program Unggulan Ganjar-Mahfud ke Warga Deli Serdang
Relawan Ganjar-Mahfud menggelar pasar murah di Deli Serang (Foto : Istimewa)
A
A
A

DELI SERDANG - Calon Presiden Ganjar Pranowo dan Calon Wakil Presiden Mahfud MD akan meneruskan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan memastikan penyaluran ke depannya lebih tepat sasaran.

Dalam keterangan yang diterima, Senin (8/1/2023), kelompok sukarelawan Ganjar-Mahfud yakni Civitas yang terdiri dari alumni muda Universitas Sumatera Utara (USU) dan Universitas Negeri Riau (Unri) pada Pasar Murah untuk masyarakat Deli Serdang, Sumatera Utara, Minggu 7 Januari 2024.

“Mereka (masyarakat) sangat mengharapkan yang paling utama itu BLT dilanjutkan. Di situ, kita menerangkan bahwasanya di tangan Pak Ganjar-Mahfud, BLT tetap dilanjutkan,” kata Koordinator Wilayah Civitas Ganjar, Berry Sitohang.

Pada pasar murah kali ini, para sukarelawan menyediakan ratusan paket berisi bahan-bahan kebutuhan pokok di lokasi, Desa Manunggal, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

Sambil mengantre untuk membeli komoditas yang dijual, para sukarelawan Civitas Ganjar mengajak warga berdialog untuk menyerap aspirasi dan harapan mereka, salah satunya mengenai BLT.

“Jadi, di tangan Pak Ganjar-Mahfud kita meyakinkan masyarakat bahwasanya BLT tetap dilanjutkan dan akan dipercantik, diperkokoh sistemnya. Supaya, bantuannya tepat sasaran,” ujar Berry menegaskan.

Selain itu, dia juga menerangkan beberapa program unggulan dari pasangan Ganjar-Mahfud seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) Sakti dan satu sarjana untuk setiap keluarga miskin.

Halaman:
1 2
      
