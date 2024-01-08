Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Ratusan Ulama dan Santri Doakan Kelancaran Ganjar-Mahfud Menuju Kepemimpinan Nasional

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Senin, 08 Januari 2024 |20:51 WIB
A
A
A

SERANG - Ratusan alim ulama dan santri di Provinsi Banten yang berhimpun dalam sukarelawan Ganjar Untuk Semua (GUS) menggelar doa bersama untuk pasangan capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Kegiatan tersebut diselenggarakan di Padepokan Bumi Alit Padjadjaran, Kecamatan Cikeusal, Kabupaten Serang, Provinsi Banten.

Dalam doanya, mereka melangitkan harapan agar Ganjar dan Mahfud diberikan kelancaran menuju kepemimpinan nasional. Mereka juga mendoakan program-program Ganjar dan Mahfud MD dapat tersosialisasi dengan baik.

"Kami mendoakan terbaik agar calon presiden Pak Ganjar Pranowo diberikan kesehatan, diberikan keluasan berpikir dan merasakan setiap hasil dari kunjungannya ke daerah-daerah," kata Dewan Pembina GUS Banten, Elang Mangkubumi, Senin (8/1/2024).

Pria yang akrab disapa Abah Elang itu menyampaikan, Ganjar Untuk Semua sekaligus menyelipkan permohonan supaya Indonesia diberi keselamatan dan terhindar dari segala bentuk gangguan.

Sehingga, diharapkan Indonesia memiliki pemimpin yang baik, cinta rakyat, nasionalis, religius, dan peduli terhadap kaum perempuan.

"Doa dipanjatkan untuk kebaikan bangsa dan negara Indonesia, agar masyarakat lebih maju dan sejahtera," kata Abah Elang.

Halaman:
1 2
      
