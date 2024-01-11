Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Pemimpin Spiritual yang Dijuluki Buddha Boy Ditangkap Atas Tuduhan Pelecehan Seksual

Susi Susanti , Jurnalis-Kamis, 11 Januari 2024 |18:42 WIB
Pemimpin Spiritual yang Dijuluki <i>Buddha Boy</i> Ditangkap Atas Tuduhan Pelecehan Seksual
Pemimpin spiritual yang dijuluki {Buddha Boy} ditangkap atas tuduhan pelecehan seksual (Foto: AFP)
A
A
A

NEPAL – Seorang pemimpin spiritual kontroversial, yang para pendukungnya percaya bahwa dia adalah reinkarnasi Buddha, telah ditangkap di Nepal atas tuduhan pelecehan seksual.

Menurut polisi setempat, Ram Bahadur Bomjan, yang populer disebut 'Buddha Boy' di media lokal, ditangkap pada Selasa (9/1/2024) malam saat melarikan diri dalam kasus eksploitasi seksual terhadap anak di bawah umur.

Pernyataan polisi mengatakan surat perintah penangkapan terhadapnya dikeluarkan pada 2020 dalam kasus pelecehan seksual terhadap seorang gadis di bawah umur, yang diduga tinggal sebagai biarawati di ashramnya di distrik Bara, selatan ibu kota Kathmandu.

CNN tidak dapat menghubungi Bomjan untuk memberikan komentar dan tidak dapat menentukan apakah dia memiliki pengacara.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, polisi mengatakan mereka melacak pria berusia 34 tahun itu hingga ke pinggiran Kathmandu dan menangkapnya ketika dia mencoba melarikan diri.

Polisi juga menyita lebih dari selusin ponsel, lima laptop dan tablet, serta lebih dari USD200.000 dalam mata uang Nepal dan asing di rumahnya.

Hal ini terjadi hampir dua dekade setelah ia pertama kali mendapat perhatian internasional. Media lokal melaporkan pada 2005, pada usia 15 tahun, ia mengasingkan diri ke hutan untuk berdoa selama 10 bulan,

Pengikutnya pernah menyatakan bahwa dia melakukannya tanpa makanan, tidur atau pasokan air.

Halaman:
1 2
      
