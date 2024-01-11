Masalah Sampah Plastik Diharap Diangkat pada Debat Pilpres 2024

JAKARTA - Sensus Sampah Plastik di 64 titik pada 28 kabupaten/kota dan 13 provinsi di Indonesia dilakukan Badan Riset Urusan Sungai Nusantara (BRUIN). Dari sensus sampah tersebut, BRUIN berhasil mengumpulkan 25.733 sampah plastik, yang didominasi kemasan plastik (saset) dan mengidentifikasi 10 produsen pencemar terbesar.

Karena itu, BRUIN berharap masalah sampah plastik tersebut bisa diangkat pada Debat keempat Pilpres 2024, di mana salah satu tema yang dibahas adalah lingkungan.

Dalam keterangan yang diterima, polutan terbanyak adalah sampah plastik tanpa merek, diikuti oleh sampah plastik berlabel dari sejumlah produsen makanan maupun bumbu dapur.

Atas temuan tersebut, BRUIN meminta pertanggungjawaban kepada 10 produsen pencemar tersebut untuk mengelola sampah plastik sesuai dengan peraturan pengelolaan sampah, serta menekan jumlah penggunaan plastik, termasuk dengan desain yang lebih ramah lingkungan.

Dengan adanya temuan itu, BRUIN juga mendukung target pengurangan 30 persen sampah oleh produsen pada tahun 2029. Selain itu, juga meminta pemerintah memperluas layanan tata kelola sampah, dan mengimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan kemasan plastik sekali pakai.

Koordinator Sensus Sampah Plastik BRUIN, M Kholid menyatakan waktu yang berdekatan antara publikasi hasil penelitian dengan gelaran debat Calon Presiden-Calon Wakil Presiden Sesi ke-4 tanggal 14 Januari 2024, diharapkan bisa mengangkat isu pencemaran sampah plastik agar mendapat banyak perhatian dari pemerintah dan produsen, sekaligus memberi edukasi bagi masyarakat luas.

Diketahui, dalam debat keempat Pilpres akan bertemakan Energi, SDA, SMN, Pangan, Pajak Karbon, Lingkungan Hidup, Agraria, dan Masyarakat Adat.

"Hasil penelitian ini juga akan kami berikan kepada tim capres dan cawapres, dan diharapkan bisa menjadi bahan untuk diangkat dalam debat sesi ke-4 mendatang,” kata Kholid, Kamis (11/1/2024).