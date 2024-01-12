Advertisement
HOME NEWS NEWS

Peduli Beban Rakyat, Caleg Perindo Alamsa Adakan Bazar Sembako Murah di Kampung Tanah Merah

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Jum'at, 12 Januari 2024 |17:07 WIB
Peduli Beban Rakyat, Caleg Perindo Alamsa Adakan Bazar Sembako Murah di Kampung Tanah Merah
Caleg Perindo Alamsa gelar bazar murah (foto: MPI/Carlos)
A
A
A

JAKARTA - Kegiatan bazaar sembako murah yang diadakan Calon Legislatif DPRD DKI Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Dapil 2 (Cilincing, Koja, Kelapa Gading), Alamsa Siringoringo, disambut antusias ratusan warga RW07 Kampung Tanah Merah, Jakarta Utara pada Jumat (12/1/2024).

"Hari ini kita mengadakan bazaar sembako murah dengan jumlah 1.500 botol minyak goreng untuk meringankan beban ekonomi warga di tengah mahalnya harga kebutuhan pokok," ujar Alamsa.

Ia menyebutkan, Partai Perindo terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan berbagai aksi nyata.

"Partai Perindo itu tidak asal janji-janji tetapi langsung berbuat. Sehingga kami tidak perlu membujuk-bujuk mereka, melainkan mereka sudah mencintai kami dan memiliki banyak harapan," jelasnya.

Memiliki background rektor, Alamsa Siringoringo mengaku ingin lebih berdampak untuk mensejahterakan masyarakat sehingga tergerak untuk turun menjadi Calon Legislatif dari Partai Perindo.

"Jangan salah memilih caleg untuk lima tahun ke depan. Supaya tidak rugi pilih caleg yang benar-benar mau berjuang untuk bapak ibu," kata dia.

