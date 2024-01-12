Periskop 2024: Menakar Teror KKB sepanjang Tahun Ini

JAKARTA - Teror Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) kerap terjadi selama 2023. Bahkan pemerintah menetapkan KKB sebagai organisasi teroris lantaran aksi seperatisnya.

"Apa yang dilakukan oleh KKB dan segala nama organisasinya dan orang-orang yang berafiliasi dengannya adalah tindakan teroris," kata Menko Polhukam Mahfud MD, Kamis 29 April 2023.

Satgas Damai Cartenz mencatat sebanyak 163 orang menjadi korban dari kebiadaban kelompok milisi Papua itu. Dari 163 korban itu, 79 di antaranya meninggal dunia dan 84 lainnya luka-luka.

Sementara korban dari KKB diperkirakan sebanyak 19 orang pada 2023.

"79 orang yang meninggal dunia itu terdiri dari 20 prajurit TNI, tiga orang anggota Polri, 37 orang masyarakat sipil dan 19 orang anggota KKB. Sedangkan korban luka sebanyak 84 orang terdiri dari 24 prajurit TNI, tujuh anggota Polri, 50 orang masyarakat dan tiga anggota KKB," kata Kepala Operasi Damai Cartenz 2023 Kombes Faizal Ramadhani, Jumat 22 Desember 2023 lalu.

Di sisi lain lokasi teror KKB paling banyak terjadi di Kabupaten Puncak dengan 44 kejadian. Selanjutnya 32 kejadian terjadi di Intan Jaya, 38 kejadian lainnya di Yahukimo.