Cerita Dramatis Penemuan 3 Korban Balita Tenggelam di Sukabumi, Terinjak saat Evakuasi

SUKABUMI - Berawal dari nenek Fatonah (65) yang melihat cucu perempuannya, Humairah (4) sudah mengambang, lalu ia pun mengevakuasinya dengan terjun ke dalam kubangan, tanpa sengaja menginjak kedua korban lainnya, Sarif (4) dan Hafidz (5) yang tenggelam di dasar lobang galian.

Saat ditemui di rumah duka, Kampung Warung Waru RT1/4 Desa Neglasari, Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi, Fatonah menceritakan kronologi penemuan ketiga balita korban yang tenggelam di galian saluran drainase yang berada di lokasi lahan kosong yang sedang dilakukan pekerjaan cut and fill.

Awalnya Fatonah diminta tolong oleh ibu korban untuk mencari keberadaan Humairah yang pergi bermain di area lahan kosong tersebut. Lalu bersama orang tua korban lain yang merasa kehilangan anaknya, mencoba mencari ke sekitar lahan kosong yang menjadi Tempat Kejadian Perkara (TKP).

Saat mendekati TKP, Fatonah melihat cucunya sudah terbujur kaku dan mengambang di atas saluran drainase pada lahan kosong tersebut. Dengan perasaan kaget dan panik, Fatonah lalu mencoba mengevakuasi jasad korban cucunya dengan terjun ke dalam kubangan air.

"Saya langsung peluk (korban) tapi ikut amblas ke dalam lobang dan ternyata dalam. Kata si bapak tadi mah lebih dari 2 meter (kedalamannya). Saya juga panik hampir tenggelam. Kalo saya cuma sendiri (yang mencari), saya juga pasti sudah mati tenggelam," ujar Fatonah kepada MNC Portal Indonesia.

Beruntung dirinya tidak sendiri, lanjut Fatonah, orang tua korban lain yang ikut mencari, berteriak-teriak meminta pertolongan warga hingga akhirnya banyak orang berdatangan untuk ikut mengevakuasi dirinya bersama cucunya yang sudah tidak bernyawa.