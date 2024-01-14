Perindo Sumsel Gelar Konsolidasi Jelang Pemilu 2024, Fokus Kembangkan UMKM

SUMSEL – Partai Perindo Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar syukuran sekaligus mengevaluasi seluruh kinerja yang telah di lakukan dan meningkatkan eskalasi sehingga apa yang menjadi target dari Partai Perindo Sumsel akan terpenuhi.

Target tersebut adalah perolehan sejumlah kursi di seluruh tingkatan kabupaten kota, provinsi maupun DPR RI akan terealisasi.

Pengembangan UMKM akan menjadi prioritas para caleg Perindo saat duduk di anggota legislatif nantinya.

“Pesta demokrasi 2024 sudah di depan mata, para caleg dari Partai Perindo telah berjuang penuh untuk mencapai kemenangan,” ujar Ketua DPW Partai Perindo Sumsel, Febuar Rahman.

“Kita juga mengevaluasi seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan, sekaligus meningkatkan eskalasi sehinga apa yang menjadi target dari Partai Perindo dapat terpenuhi,” ungkapnya.

Selain itu, Perindo Sumsel juga menggelar doa bersama sekaligus syukuran agar usaha yang telah di laksanakan dapat menjadi berkah dan dipermudah jalannya.