HOME NEWS YOGYA

Kenapa Intensitas Gempa di Indonesia Meningkat? Ini Kata Pakar Geologi UGM

Kuntadi , Jurnalis-Minggu, 14 Januari 2024 |07:02 WIB
Kenapa Intensitas Gempa di Indonesia Meningkat? Ini Kata Pakar Geologi UGM
Guru Besar Geologi UGM Wahyu Wilopo (Foto: Ist/Kuntadi)
A
A
A

YOGYAKARTA - Intensias gempa bumi di Indonesia dalam beberapa tahun mengalami peningkatan. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mencatat lebih dari 10.000 kali gempa dalam satu tahun sejak 2013.

Guru Besar Geologi UGM, Wahyu Wilopo mengatakan, tingginya intensitas gempa ini karena Indonesia berada di kawasan Ring of Fire atau cincin api Pasifik. Selain ini berada di pertemuan tiga lempeng tektonik dunia.

"Indonesia rawan gempa karena berada di cincin api pasifik dan di pertemuan tiga lempeng tektonik dunia," kata dia pada Sekolah Wartawan di UGM, Jumat (13/1/2024).

Halaman:
1 2
      
