Konsolidasi Jelang Kampanye Terbuka, Ganjar Minta Pendukungnya Tertib Aturan

PEKALONGAN - Jelang masa kampanye terbuka, Capres yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo, membakar semangat para pendukungnya dari TPC, caleg partai koalisi, dan relawan se-Kabupaten Pekalongan pada Selasa (16/1/2024). Ganjar meminta para pendukungnya untuk menaati peraturan.

Dalam pidatonya, Ganjar tampak berapi-api mengobarkan semangat untuk memenangkan kontestasi politik 2024. Ganjar menekankan bahwa pendukung Ganjar-Mahfud bukan penakut dan siap berkeringat untuk rakyat.

"Kita bukan penakut, kita pemberani. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat kita dan kita akan terus bergerak bersama, disiplin, ikuti ketentuan, punya nyali, dan kita siap berkeringat untuk rakyat," ujar Ganjar dalam pidatonya di Sekretariat DPC PDIP Kabupaten Pekalongan.

Pada kesempatan itu, Ganjar juga menyampaikan kepada seluruh organ tim pemenangan dan relawan untuk tertib dan mengikuti aturan yang ada. Ganjar menegaskan jika seluruh aturan sudah diikuti dan dilaksanakan dengan baik, tetapi masih mendapat tindakan intimidasi dari pihak manapun, maka Ganjar meminta pendukungnya untuk tidak takut dan terus jalan sesuai aturan.