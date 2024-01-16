Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Konsolidasi Jelang Kampanye Terbuka, Ganjar Minta Pendukungnya Tertib Aturan

Rifqi Herjoko , Jurnalis-Selasa, 16 Januari 2024 |15:56 WIB
Konsolidasi Jelang Kampanye Terbuka, Ganjar Minta Pendukungnya Tertib Aturan
Ganjar Pranowo (Foto: Dok Istimewa/Okezone)
A
A
A

PEKALONGAN - Jelang masa kampanye terbuka, Capres yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo, membakar semangat para pendukungnya dari TPC, caleg partai koalisi, dan relawan se-Kabupaten Pekalongan pada Selasa (16/1/2024). Ganjar meminta para pendukungnya untuk menaati peraturan.

Dalam pidatonya, Ganjar tampak berapi-api mengobarkan semangat untuk memenangkan kontestasi politik 2024. Ganjar menekankan bahwa pendukung Ganjar-Mahfud bukan penakut dan siap berkeringat untuk rakyat.

"Kita bukan penakut, kita pemberani. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat kita dan kita akan terus bergerak bersama, disiplin, ikuti ketentuan, punya nyali, dan kita siap berkeringat untuk rakyat," ujar Ganjar dalam pidatonya di Sekretariat DPC PDIP Kabupaten Pekalongan.

Pada kesempatan itu, Ganjar juga menyampaikan kepada seluruh organ tim pemenangan dan relawan untuk tertib dan mengikuti aturan yang ada. Ganjar menegaskan jika seluruh aturan sudah diikuti dan dilaksanakan dengan baik, tetapi masih mendapat tindakan intimidasi dari pihak manapun, maka Ganjar meminta pendukungnya untuk tidak takut dan terus jalan sesuai aturan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement