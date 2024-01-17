Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Remaja 17 Tahun di Medan Kritis, Diduga Tertembak Polisi saat Membubarkan Tawuran

Yudha Bahar , Jurnalis-Rabu, 17 Januari 2024 |00:36 WIB
Remaja 17 Tahun di Medan Kritis, Diduga Tertembak Polisi saat Membubarkan Tawuran
Korban penembakan di Medan (foto: dok ist)
A
A
A

MEDAN - Seorang remaja berusia 17 tahun dilarikan ke rumah sakit, usai mengalami luka serius di bagian kepala, di Belawan Satu, Kota Medan, Sumatera Utara. Diduga korban tertembak polisi, saat membubarkan tawuran.

Rio (17) warga Lorong Pahlawan, Kelurahan Belawan Satu, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, kritis mengalami luka serius di bagian kepala.

Korban diduga tertembak saat petugas kepolisan dari Polres Pelabuhan Belawan, membubarkan tawuran yang terjadi antar remaja Lorong Melati yang saling serang menggunakan senjata tajam, dan lemparan batu dengan remaja Lorong Tigor dan Lorong Papan.

Kakak korban, Nur mengatakan, peristiwa dugaan tertembaknya korban terjadi sangat cepat, warga mendengar dua kali suara tembakan, setelah suara tembakan kedua korban ditemukan terkapar.

“Kejadiannya sangat cepat, langsung dibawa ke rumah sakit,” kata Nur, Selasa (16/1/2024).

Kini korban yang kritis di rujuk ke Rumah Sakit Adam Malik Medan, untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut.

(Awaludin)

      
