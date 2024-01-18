Advertisement
HOME NEWS JATIM

Waduh, Kades Cantik di Lamongan Angely Emitasari Tertipu Arisan Bodong Rp137 Juta

Ihya Ulumudin , Jurnalis-Kamis, 18 Januari 2024 |13:35 WIB
Waduh, Kades Cantik di Lamongan Angely Emitasari Tertipu Arisan Bodong Rp137 Juta
Kades cantik di Lamongan Angely Emitasari (Foto: Ist)
A
A
A

LAMONGAN - Kepala desa cantik asal Lamongan Angely Emitasari menjadi korban penipuan arisan bodong. Total kerugian akibat penipuan itu mencapai Rp137 juta.

Kades Kedungkumpul, Kecamatan Sukorame ini sebelumnya viral karena kecantikannya. Lama tak terdengar, kades berparas ayu ini kembali ramai jadi pembicaraan setelah mendatangi Mapolres Lamongan terkait kasus penipuan yang menimpanya.

Kepada wartawan, Angely mengaku datang ke kantor polisi untuk menanyakan kasus penipuan yang dilaporkan. Sebab, sejak dilaporkan 8 Januari lalu

Angely mengatakan, kasus penipuan itu bermula dari tawaran investasi dan arisan dari Cuan Grup pada Maret 2023. Saat itu Angely tertarik bergabung karena dijanjikan profit 10 persen.

Pada awal bergabung dia menginvestasikan uang Rp37 juta. Semula tidak ada masalah karena profit selalu diterima setiap bulan.

Kondisi itu membuatnya tergiur, hingga kembali menginvestasikan Rp137 juta di bulan keenam. Saat itulah masalah mulai muncul. Profit yang dijanjikan tak kunjung keluar. "Saya investasi Rp137 juta, tapi malah macet," tuturnya.

