Disambut Antusias Warga, Kapolri Bareng Sultan Hadiri Acara Jogja Asik

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri pameran seni rupa dan pentas seni musik dalam rangka acara bertajuk 'Jogja Asik', malam ini, Jumat (19/1/2024).

Dalam kegiatan tersebut, Sigit melihat hasil karya seni dan musik didampingi oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X. Mereka berdua melihat lukisan hasil karya yang dipamerkan dalam kegiatan tersebut.

Pada momen melihat lukisan, terlihat pula Budayawan Butet Kartaredjasa yang mendampingi Kapolri dan Sri Sultan. Kapolri tampak berbincang dengan Butet ketika melihat salah satu lukisan berbentuk naga, yang dipamerkan.

Setelah melihat pameran lukisan, Kapolri dan Sri Sultan melanjutkan untuk menyaksikan pentas seni musik. Turut hadir pula Juliati Sigit Prabowo.

Kegiatan tersebut dilaksanakan di dua titik. Yakni, Benteng Vredeburg Yogyakarta dan titik nol KM Yogyakarta.

Masyarakat pun terlihat tumpah ruah menghadiri serta menikmati kegiatan 'Jogja Asik' yang didalamnya terdapat pameran seni rupa dan pentas seni musik dengan tema 'Peace and Harmony, Jogja Bermusik, Untuk Indonesia Apik'.

Adapun, tujuan dari acara ini adalah untuk menjaga suasana aman dan nyaman di Kota Yogyakarta selama pesta demokrasi.