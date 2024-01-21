Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Warga Yogyakarta Antusias Ikuti Bazar Minyak Goreng Murah Partai Perindo

Erfan Erlin , Jurnalis-Minggu, 21 Januari 2024 |01:45 WIB
Warga Yogyakarta Antusias Ikuti Bazar Minyak Goreng Murah Partai Perindo
Bazar minyak goreng murah Perindo di Yogyakarta (MPI/Erfan)
YOGYAKARTA - Masyarakat dari Kemantren (Kecamatan) Gondokusuman Kota Yogyakarta antusias mengikuti bazar minyak murah yang digelar oleh Partai Perindo. Mereka gembira bisa mendapatkan minyak goreng dengan menebus jauh di bawah harga pasaran karena cukup membayar Rp 5.000 perbotolnya.

Gelaran bazar minyak goreng ini juga sebagai salah satu upaya mengenalkan 3 calon anggota legislatif partai partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu. Tiga caleg tersebut bakal berkolaborasi meraup suara di Kemantren Danurejan dan Gondokusuman.

Tiga caleg masing-masing Brigjend Purn TNI Bonifasius Widyantoko Sambodo yang akan meraih kursi DPR RI. Caleg nomor urut 3 untuk DPRD Propinsi DIY, Edwin Setiyawan dan caleg Nomor 1 Dapil 4 (Danurejan Gondokusuman) Radius Simbolon. Mereka ingin membuktikan jika partai yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Capres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu dekat dengan masyarakat.

 BACA JUGA:

Ketua DPW Partai Perindo DIY sekaligus Caleg DPR RI, Brigjend Purn TNI mengatakan Partai yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu memang terus berusaha membantu kesulitan masyarakat. Oleh karenanya mereka kembali menggrlar bazar minyak goreng di Klitren Lor GK 3 Gondokusuman, Kota Yogyakarta.

"Kita keliling untuk menggelar bazar minyak goreng sekaligus mengenalkan KTA Berasuransi, " ujar dia, Sabtu (21/1/2024).

Boni menambahkan usai Gunungkidul kemudian Bantul, kini mereka sengaja menyasar ke Kota Yogyakarta. Karena di Kota Yogyakarta kebutuhan minyak goreng memang cukup besar. Tentu program ini diharapkan mampu mrmbantu menenuhi kebutuhan masyarakat.

