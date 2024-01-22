Advertisement
HOME NEWS NEWS

Hujan Deras Tak Surutkan Semangat Warga Surabaya Bertemu Caleg Perindo Anang Iskandar

Masdarul Khoiri , Jurnalis-Senin, 22 Januari 2024 |20:56 WIB
Hujan Deras Tak Surutkan Semangat Warga Surabaya Bertemu Caleg Perindo Anang Iskandar
Caleg Perindo Anang Iskandar sosialisasi surat suara Pemilu 2024. (Foto: Masdarul Khairi)
A
A
A

SURABAYA - Ratusan masyarakat Sukomanunggal, Surabaya, berdatangan untuk bertemu Caleg dari Partai Perindo untuk DPR RI daerah pemilihan Jatim 1 (Surabaya-Sidoarjo) di Jalan Sukomanunggal II, Senin (22/1/2024) petang.

Hujan deras yang mengguyur kawasan tersebut tak menyurutkan semangat mereka untuk bisa bersilaturahmi dengan Anang Iskandar. Bagi mereka, sosok Anang bukan orang baru. Karena pria tinggi besar ini pernah menjadi Kapolwiltabes Surabaya dan dikenal dekat dengan masyarakat.

 BACA JUGA:

Masyarakat yang mayoritas emak-emak rela kehujanan dan berkumpul di lokasi acara. Mereka cukup antusias, karena selain bisa bertemu Anang Iskandar dan caleg DPRD Kota Surabaya, Michael, emak-emak juga bisa menebus murah minyak goreng satu liter Rp5 ribu dan beras kemasan lima kilogram dengan harga Rp40 ribu.

Halaman:
1 2
      
