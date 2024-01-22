Hujan Deras Tak Surutkan Semangat Warga Surabaya Bertemu Caleg Perindo Anang Iskandar

SURABAYA - Ratusan masyarakat Sukomanunggal, Surabaya, berdatangan untuk bertemu Caleg dari Partai Perindo untuk DPR RI daerah pemilihan Jatim 1 (Surabaya-Sidoarjo) di Jalan Sukomanunggal II, Senin (22/1/2024) petang.

Hujan deras yang mengguyur kawasan tersebut tak menyurutkan semangat mereka untuk bisa bersilaturahmi dengan Anang Iskandar. Bagi mereka, sosok Anang bukan orang baru. Karena pria tinggi besar ini pernah menjadi Kapolwiltabes Surabaya dan dikenal dekat dengan masyarakat.

Masyarakat yang mayoritas emak-emak rela kehujanan dan berkumpul di lokasi acara. Mereka cukup antusias, karena selain bisa bertemu Anang Iskandar dan caleg DPRD Kota Surabaya, Michael, emak-emak juga bisa menebus murah minyak goreng satu liter Rp5 ribu dan beras kemasan lima kilogram dengan harga Rp40 ribu.