PM India Resmikan Kuil Hindu di Situs Masjid Babri yang Dihancurkan, Dituduh Raup Keuntungan Politik

INDIA - Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi telah meresmikan kuil megah untuk dewa Hindu Ram di Kota Ayodhya.

Dia mengatakan hal itu menandai era baru bagi India. Kuil tersebut menggantikan masjid abad ke-16 yang dirobohkan oleh massa Hindu pada 1992, yang memicu kerusuhan yang menewaskan hampir 2.000 orang.

“Tanggal hari ini akan tercatat dalam sejarah,” kata Modi setelah acara tersebut, dikutip BBC.

“Setelah perjuangan bertahun-tahun dan pengorbanan yang tak terhitung jumlahnya, Lord Ram telah tiba [rumah]. Saya ingin mengucapkan selamat kepada setiap warga negara atas peristiwa bersejarah ini,” lanjutnya.

BACA JUGA: PM India Akan Resmikan Kuil Hindu di Bekas Situs Masjid Babri yang Dihancurkan

Bintang film dan pemain kriket papan atas turut hadir dalam acara di Ayodhya.

Namun beberapa pengamat Hindu dan sebagian besar oposisi memboikotnya, dengan mengatakan bahwa Modi menggunakannya untuk keuntungan politik.

Pemilihan umum akan diadakan di India dalam beberapa bulan ke depan dan saingan politik Modi mengatakan Partai Bharatiya Janata (BJP) yang berkuasa akan mencari suara atas nama kuil di negara yang 80% penduduknya beragama Hindu.

Kritikus juga menuduh pemerintah mengeksploitasi perayaan keagamaan di negara yang menurut konstitusinya adalah sekuler.