Tebus Murah Minyak Goreng Perindo, Ibu Muda di Cipayung: Lumayan Buat Masak

JAKARTA - Ibu muda bernama Fika ikut menebus murah minyak goreng kemasan satu liter secara cuma-cuma seharga Rp5 ribu yang digelar Partai Perindo partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024.

Kegiatan digelar di Lapangan Badminton Jalan Cipayung Barat 1 Gang Babeh RT 8 RW 2, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur pada Sabtu (27/1/2024) pagi. Turut hadir Caleg Perindo DPR RI Dapil Jakarta I (Jakarta Timur), KH. Yusuf Mansur alias Jam'an Nurchotib Mansur bersama Caleg DPRD DKI Jakarta Dapil 6, H. Muhammad Guntur.

"Lumayan sih buat bantu bantu warga ya buat masak ini. Tadi nebus Rp5 ribu," kata Fika.

Fika mendoakan agar Caleg Perindo Yusuf Mansur dan M. Guntur dapat menang di Pileg 2024 mendatang. Ia menitipkan harapan agar masalah pendidikan hingga terus membantu warga tetap menjadi perhatian.

"Semoga menang pada Pileg 2024 semoga semakin sukses dan jaya. Masalah pendidikan dan bantu warga di kalangan bawah dan merakyat," ujarnya.

(Khafid Mardiyansyah)