Tebus Murah Minyak Goreng Perindo Rp5 Ribu, Emak-Emak Cipayung Harap Ekonomi Lebih Baik

JAKARTA - Onih emak-emak asal Cipayung, Jakarta Timur berharap kondisi ekonomi warga lebih baik ke depan jika Caleg dari Partai Perindo terpilih dalam kontestasi Pileg 2024 mendatang. Ia juga berharap harga sembako terus murah.

Diketahui Caleg Perindo DPR RI Dapil Jakarta I (Jakarta Timur), KH. Yusuf Mansur alias Jam'an Nurchotib Mansur bersama Caleg DPRD DKI Jakarta Dapil 6, H. Muhammad Guntur menggelar bazar minyak goreng murah sebanyak 1.000 liter lebih di Lapangan Badminton Jalan Cipayung Barat 1 Gang Babeh RT 8 RW 2, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur pada Sabtu (27/1/2024) pagi.

"Alhamdulillah bisa menebus murah dari Caleg Partai Perindo Pak Guntur. Cuma Rp5 ribu minyak satu liter," ucap Onih.

"Kalau warga dari emak-emak ekonomi lebih baik lagi. Pokoknya semua sembako murah itu saja," imbuhnya.

Sementara itu, Ibu muda bernama Fika ikut menebus murah minyak goreng kemasan satu liter secara cuma-cuma seharga Rp5 ribu yang digelar Partai Perindo partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024. Ia menyebut minyak goreng murah lumayan dapat membantu warga untuk masak.