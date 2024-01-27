Gelar Bazar Murah, Terobosan Partai Perindo Ditengah Tingginya Harga Bahan Pokok

JAKARTA - Ketua Umum DPP Kartini Perindo sekaligus caleg DPR RI dapil DKI Jakarta II, Liliana Tanoesoedibjo menyatakan bazar murah yang dilakukan pihaknya merupakan terobosan di tangan tingginya harga bahan pokok.

"Tentunya dengan sembako yang mahal, kegiatan Partai Perindo seperti bazar murah ini sangat membantu mereka," kata Liliana.

Menurutnya, melambungnya harga bahan pokok menjadi momok tersendiri bagi warga, khususnya emak-emak. Mereka harus piawai mengalokasikan pendapatan agar semua kebutuhan mereka tercukupi.

Liliana pun mengaku senang melihat antusias warga mengikuti bazar murah yang digelar oleh partai yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu.

"Mereka sangat senang sekali pada saat kita ada di sini mengadakan bazar, meskipun hujan mereka datang juga," ujarnya.

Sekadar informasi, dalam kesempatan tersebut hadir juga Ketua Umum DPP Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo dan Sekretaris DPW Partai Perindo DKI Jakarta sekaligus caleg DPRD DKI Jakarta Dapil 10, Ramdan Alamsyah.

(Khafid Mardiyansyah)