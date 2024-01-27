Ganjar Optimistis Raih 40% Suara di Jawa Barat

CIREBON - Calon Presiden (Capres) nomor urut tiga, Ganjar Pranowo optimis akan meraih suara 40 persen di Jawa Barat. Sebab angka tersebut telah di perhitungkan secara matang oleh Tim Pemenangan Daerah (TPD) Ganjar Pranowo - Mahfud MD.

"Secara rasional dari Tim Pemenangan Daerah (TPD), kami menargetkan 40 persen perolehan suara. Artinya, kita tidak hanya sekadar cerita tinggi, tetapi memang sudah diperhitungkan, dan itu disampaikan langsung oleh Ketua TPD kami di sini," kata Ganjar usai menghadiri Hajatan Rakyat di Stadion Utama Bima, Kota Cirebon, Jawa Barat, Sabtu (27/1/2024).

Mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode itu menambahkan, optimisme tersebut didasari dari antusiasme masyarakat Jawa Barat, ketika pasangan nomor urut tiga melakukan kampanye. Sebagai contoh ketika pasangan nomor urut tiga, melakukan dialog dengan kelompok masyarakat, termasuk petani, nelayan, tokoh agama, kaum milenial, dan Gen Z.

"Antusiasme masyarakat Cirebon sangat luar biasa. Kemarin di Bandung juga seperti itu. Setiap Hajatan Rakyat energinya sangat tinggi untuk Ganjar-Mahfud," ungkap Ganjar.

Sebagai informasi, dalam kunjungan ke Cirebon, Ganjar bertemu kelompok masyarakat, antara lain nelayan, petani, budayawan, hingga guru ngaji.

Pada pertemuan itu, nelayan menyampaikan problem terkait ketersediaan bahan bakar minyak (BBM), serta perlengkapan menangkap ikan. Sedangkan persoalan petani masih sama, yakni mengeluhkan soal kelangkaan pupuk.

"Ini sesuatu yang dibunyikan terus, kenyataan yang dialami para petani, jadi pemerintah jangan diam terus," kata Ganjar.