Seniman Pari Corek Sulap Sawah Jadi Gambar Ganjar-Mahfud: Bentuk Dukungan dan Kecintaan

JAKARTA - Calon Presiden nomor urut 3 dalam Pemilu 2024, Ganjar Pranowo mendatangi sawah di Desa Sidorejo, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang yang bergambar wajahnya dengan Mahfud MD, lengkap dengan pose tangan 3 jari.

Sawah tersebut digambar oleh seniman dari Komunitas Pari Corek bernama Sidik Gunawan, yang mengidolakan sosok Ganjar sejak menjadi Gubernur Jawa Tengah selama dua periode.

Ganjar menyampaikan terima kasih kepada komunitas seniman pari corek yang telah kali kedua menggambar wajahnya di persawahan Lodji Londo. Sebelumnya, wajah Ganjar juga pernah digambar dengan seni pari corek saat masih menjabat gubernur.

Ganjar pun mempromosikan seni pari corek kepada masyarakat luas, agar lebih banyak pihak yang tertarik untuk menggunakan seni pari corek.

"Siapa yang ingin perusahaan logonya atau mungkin pesan-pesannya bisa ditanam di sawah, dengan corak yang diinginkan dan itu bisa diangkat ke media untuk bisa promo dan bisa jadi sponsor," kata Ganjar, Sabtu (27/1/2024) dalam keterangan yang diterima.

Capres berambut putih itu melihat seni pari corek mampu memupuk proses kreatif sekaligus dapat menumbuhkan semangat bertani, khususnya bagi kalangan anak muda.