Ganjar Nginep di Rumah Warga Keturunan Tionghoa, Supriadi: Pemimpin Sederhana, Dekat dengan Rakyat

SEMARANG - Dalam safari politiknya ke Jawa Tengah, Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo --yang juga diusung oleh Partai Perindo, melanjutkan kegiatan menginap di rumah warga atau RembuGan pada Jumat (26/1/2024) malam.

Kali ini, Ganjar menginapi rumah milik Supriadi (59) yang terletak di Desa Lodoyong, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang. Supriadi dan keluarganya adalah warga keturunan Tionghoa yang menetap di Ambarawa.

Supriadi mengaku, dia dan keluarganya tidak menyangka dan tidak pernah menduga bahwasanya ada seorang calon pemimpin Bangsa Indonesia bermalam di rumahnya.

"Kami senang sekali, sama sekali tidak menyangka karena tidak ada hujan, tidak ada angin tiba-tiba tadi siang diberi tahu ada Pak Ganjar mau ke sini. Kita semuanya apa adanya, kami keluarga hanya berempat dengan istri dan anak-anak," ujar Supriadi.

Dia menuturkan hanya pernah melihat Ganjar melalui YouTube dan televisi. Sepenglihatannya, Ganjar memang sosok pemimpin yang sederhana dan sangat dekat dengan rakyatnya.

Terlebih saat Ganjar menjabat Gubernur Jawa Tengah selama dua periode. Menurut Supriadi, hingga resmi menjadi Calon Presiden, Ganjar tetap tidak menghilangkan kesederhanaannya dan tidak menyekat dirinya kepada siapapun.

Supriadi menilai, Ganjar adalah sosok pemimpin toleran yang didambakan seluruh kalangan masyarakat lantaran Ganjar lahir sebagai rakyat biasa dan mampu menempatkan diri dengan siapapun, terutama kepada rakyat kecil.