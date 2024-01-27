Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Hadiri Hajatan Rakyat di Cirebon, Yenny Wahid: Ganjar-Mahfud Benteng Terakhir Demokrasi!

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Sabtu, 27 Januari 2024 |13:49 WIB
Hadiri Hajatan Rakyat di Cirebon, Yenny Wahid: Ganjar-Mahfud Benteng Terakhir Demokrasi!
Hajatan Rakyat di Cirebon/ist
CIREBON- Dewan Penasihat Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Zannuba Ariffah Chafsoh atau Yenny Wahid ikut melakukan kampanye pasangan capres nomor urut 03 Ganjar -Mahfud --yang juga diusung oleh Partai Perindo, dalam acara yang bertajuk 'Hajatan Rakyat' di Cirebon, Jawa Barat, Sabtu (27/1/2024).

Yenny Wahid memuji keberanian warga masyarakat pendukung Ganjar-Mahfud yang berani hadir langsung di lokasi dan tidak takut diintimidasi pihak-pihak tertentu.

"Bapak ibu sekalian orang- orang pemberani, kalian adalah pejuang-pejuang demokrasi. Kalian datang ke sini tidak takut diintimidasi. Kalian datang ke sini tidak untuk ditawar-tawar. Kalian adalah pejuang demokrasi di negara ini," ujarnya.

Anak Presiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ini mengatakan bahwa kehadiran dirinya bersama masyarakat lainnya untuk bersama-sama berjuang dan memenangkan paslon nomor urut 03 Ganjar-Mahfud. Sebab, keduanya adalah benteng terakhir demokrasi di Indonesia.

"Demokrasi memastikan bahwa kamu, kamu, kamu serta saya, semua sama, punya hak dan setara di mata hukum. Dan negara tidak boleh ada perlakuan istimewa untuk siapapun di negara kita. Semua rakyat sama dan setara di mata hukum dan negara," ujarnya.

Direktur Wahid Foundation ini menambahkan, semua rakyat butuh untuk dilindungi, butuh rasa aman dan berhak untuk sejahtera. Karena hal tersebut merupakan esensi dari demokrasi.

"Ganjar dan Mahfud tidak boleh kita biarkan berjalan sendiri. Yang mereka perjuangkan adalah kepentingan kita, kita menitipkan amanah untuk mereka, agar mereka berjuang untuk Indonesia yang lebih baik dan lebih unggul," jelasnya.

Selain itu, Yenny Wahid menyebutkan bahwa Ganjar-Mahfud merupakan sosok yang merakyat, anti korupsi, berjuang untuk kesejahteraan rakyat, pro petani, guru ngaji dan guru agama, pro nelayan, memikirkan nasib rakyat dan mau duduk sama rendah dengan rakyat.

"Jadi mari kita bergerak, di daerah masing- masing, kita temani langkah Ganjar-Mahfud. Kita temani mereka untuk mewujudkan negara yang lebih berpihak pada rakyat kecil. Jadi kita semua punya tanggung jawab untuk memenangkan mereka," pungkasnya.

Di tempat yang sama, Ganjar Pranowo menyampaikan sejumlah program unggulannya kepada masyarakat Cirebon antara lain internet gratis, Bantuan Langsung Tunai (BLT) tepat sasaran, PKH tepat sasaran, program untuk petani khususnya, dan sembako murah.

