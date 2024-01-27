Kiai di Blitar Takjub Dengar Atikoh Ganjar Lantunkan Shalawat Nariyah dengan Lancar

BLITAR – Istri calon Presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti diketahui menghadiri acara pengajian di Blitar, Jawa Timur pada hari ini, Sabtu (27/1/2024). Atikoh yang mengenakan gamis berwarna hijau dengan dipadukan kerudung berwarna coklat nampak memberikan sambutan di atas panggung setelah acara selesai.

Dengan menyampaikan sepatah dua patah, tidak berlama-lama menyampaikan sambutannya, Ibu dari Alam Ganjar itu nampak turun dari panggung dan langsung duduk diantara jemaah. Tidak lupa dengan melantunkan shalawat, Siti Atikoh juga mengajak ribuan jemaah ibu-ibu lainnya untuk mengikuti hal yang sama ia lakukan.

Menariknya, setelah shalawat nariyah selesai dilantunkan Pemuka Agama di Blitar, Arif Zamroni mengaku tidak menyangka Atikoh bisa melantunkan shalawat nariyah dengan lancar di hadapan jemaah.

“Enggak bisa membayangkan. Ibu calon presiden bisa shalawat nariyah,” ucap Arif, Sabtu (27/1/2024).