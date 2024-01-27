Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Kiai di Blitar Takjub Dengar Atikoh Ganjar Lantunkan Shalawat Nariyah dengan Lancar

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Sabtu, 27 Januari 2024 |13:22 WIB
Kiai di Blitar Takjub Dengar Atikoh Ganjar Lantunkan Shalawat Nariyah dengan Lancar
Siti Atikoh Ganjar Pranowo (foto: dok TPN)
A
A
A

BLITAR – Istri calon Presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti diketahui menghadiri acara pengajian di Blitar, Jawa Timur pada hari ini, Sabtu (27/1/2024). Atikoh yang mengenakan gamis berwarna hijau dengan dipadukan kerudung berwarna coklat nampak memberikan sambutan di atas panggung setelah acara selesai.

Dengan menyampaikan sepatah dua patah, tidak berlama-lama menyampaikan sambutannya, Ibu dari Alam Ganjar itu nampak turun dari panggung dan langsung duduk diantara jemaah. Tidak lupa dengan melantunkan shalawat, Siti Atikoh juga mengajak ribuan jemaah ibu-ibu lainnya untuk mengikuti hal yang sama ia lakukan.

Menariknya, setelah shalawat nariyah selesai dilantunkan Pemuka Agama di Blitar, Arif Zamroni mengaku tidak menyangka Atikoh bisa melantunkan shalawat nariyah dengan lancar di hadapan jemaah.

“Enggak bisa membayangkan. Ibu calon presiden bisa shalawat nariyah,” ucap Arif, Sabtu (27/1/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/08/612/3083732//5_potret_siti_atikoh_ikut_new_york_city_marathon_dapat_dukungan_dari_keluarga-r4Y5_large.jpg
5 Potret Siti Atikoh Ikut New York City Marathon, Dapat Dukungan dari Keluarga
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement