Disambut Hujan, Begini Momen Siti Atikoh Berdoa di Makam Bung Karno

BLITAR-Istri Calon Presiden (Capres) nomor urut 03 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Suprianti melakukan ziarah di makam Presiden Pertama RI Ir. Soekarno atau Bung Karno di Blitar, Jawa Timur, Jumat (26/1/2024).

Berdasarkan pantauan, Atikoh tiba di makam Bung Karno sekitar pukul 16.00 WIB dengan disambut air hujan yang mengguyur area sekitar.

Dalam kondisi hujan itu, Atikoh melangkahkan kakinya menuju makam Bung Karno. Di pintu masuk makam, dia telah disambut oleh pengurus PDIP serta relawan pendukung Ganjar-Mahfud yang ingin ikut berziarah bersama.

Atikoh menunaikan shalat ashar terlebih dahulu sebelum ziarah di mushola dekat makam Bung Karno.

Setelah shalat, Atikoh melanjutkan langkahnya menuju makam Bung Karno. Di sana, dia langsung disambut oleh salah seorang pengurus makam. Atikoh bersama rombongan pun mengambil posisi duduk di sisi makam Bung Karno.

Perwakilan pengurus makam, Juni Purnomo pun menyampaikan selamat datang kepada Atikoh dan rombongan. Dia kemudian memimpin pembacaan doa. Surat Al-Fatihah, dzikir serta pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran dilakukan.

Ibunda Muhammad Zinedine Alam Ganjar ini tampak khusyuk memanjatkan doa serta membacakan ayat-ayat suci Al-Quran di samping makam Bung Karno. Lantunan sholawat dan dzikir pun terdengar di makam Bung Karno.