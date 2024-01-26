Siti Atikoh Ajak Rakyat Melapor Jika Ada Intimidasi dan Money Politic Jelang Pemilu 2024

JAKARTA - Istri calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti mengajak masyarakat berani melaporkan segala tindak kecurangan Pemilu 2024. Termasuk jika ada intimidasi dan money politic.

"Jangan lupa apabila ada intimidasi, ada permainan money politic, atau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan, agar dilaporkan," kata Siti Atikoh dalam dialognya bersama ratusan milenial, perempuan dan relawan di Kompleks Makam Bung Karno, Blitar, Jawa Timur, Jumat (26/1/2024).

Cucu dari KH Hisyam A Karim, pendiri Pondok Pesantren PP Riyadus Sholikhin Kalijaran itu mengatakan, dengan melaporkan kecurangan-kecurangan, maka Pemilu akan semakin terjaga marwahnya.

"Karena inilah cara kita untuk menjaga marwah pemilu yang jujur adil; yang LUBER yakni langsung umum bebas rahasia, dan JURDIL jujur adil," kata Atikoh.

Dengan bersama menjaga marwah Pemilu, lanjut Atikoh, maka pesta demokrasi 5 tahunan akan melahirkan pemimpin yang benar-benar memperhatikan rakyatnya. Artinya, pemilu bukan mengedepankan kepentingan segelintir orang saja.

"Sehingga program-programnya itu benar-benar bisa berpihak kepada masyarakat Indonesia," kata Atikoh.