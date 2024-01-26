Geruduk Kampung Gelar Bazar Sembako Murah, Caleg Perindo Berman Bersuka Cita dengan Warga

JAKARTA - Caleg Perindo untuk DPRD Dapil 4 DKI Jakarta, Berman Nainggolan kali ini menggeruduk kampung guna menggelar bazar sembako murah pada Jumat (26/1/2024). Kampung yang digeruduk oleh Berman kali ini berada di Fasos Kampung Rawagelam RT, 002, RW 06, Kel Jatinegara Kec Cakung Jakarta Timur.

Berman yang membersamai Caleg DPR RI Dapil DKI Jakarta I (Jakarta Timur), Jam'an Nurchotib Mansur atau Ustaz Yusuf Mansur, ikut menyosialisasikan program Partai Perindo beserta visi-misinya. Meski Ustaz Yusuf Mansur hadir secara singkat, namun keduanya secara kompak, membawakan kegiatan secara riang gembira.

"Antusias warga di Rawagelam Cakung ini luar biasa sekali. Saya dan tim Perindo berinisiatif untuk menanggapi hal tersebut dengan kuis dan lomba-lomba sederhana, semisal adu hafal lirik lagu Mars Perindo," ujar Berman di lokasi, Jumat (26/1/2024).

Berman mengaku gembira karena baginya antusias warga yang hadir dalam bazaar sembako murah dari partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu sudah menjadi bukti kehadiran partainya disambut dengan baik.