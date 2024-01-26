Caleg Perindo Wahyu Nur Iman Gelar Simulasi Pencoblosan di Cipinang Melayu

JAKARTA - Caleg DPRD DKI Jakarta Dapil Jakarta 6 dari Partai Perindo Wahyu Nur Iman gelar simulasi pencoblosan surat suara pemilihan umum (pemilu) 2024 di hadapan warga Jalan Swadaya, Cipinang Melayu, Jakarta Timur, Jumat (26/1/2024).

Sebagai calon legislatif DPRD, Wahyu Nur Iman membuka surat suara berwarna biru. Partai Perindo berada di urutan nomor 16. Nama Wahyu sendiri berada di urutan nomor 5.

Tidak hanya melakukan simulasi, Wahyu Nur Iman juga melakukan kuis seru terkait pemilu dengan warga. Bagi warga yang bisa menjawab, maka nantinya akan mendapat hadiah kalender Partai Perindo.

Beberapa pertanyaannya yang diberikan yakni, surat suara DPRD, nomor urut Wahyu Nur Iman, dan masih banyak lagi lainnya.

Para warga di sana sangat antusias dengan kuis ini. Banyak sekali yang berebut untuk menjawab pertanyaan yang diberikan. Melalui kuis seperti ini, simulasi pencoblosan tentu akan semakin menyenangkan.

Tidak hanya itu saja, melalui cara ini nantinya masyarakat akan semakin paham dan ingat dengan nomor urut caleg Wahyu Nur Iman.

Di samping simulasi, pada kesempatan ini Wahyu Nur Iman juga menggelar bazar minyak murah. Tersedia 1.000 botol minyak murah yang bisa ditebus dengan harga Rp5.000 oleh setiap warga.