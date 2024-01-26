Ikuti Bazar Murah Caleg Perindo Venna Melinda, Warga Kediri Merasa Terbantu

KEDIRI - Bazar minyak goreng murah yang diadakan Caleg DPR RI dari Partai Perindo, Venna Melinda disambut antusias warga Kediri. Sebanyak 300 liter minyak goreng murah ludes dalam waktu singkat.

Kegiatan Caleg Perindo untuk DPR RI Dapil 6 Jawa Timur nomor urut 1 itu begitu meriah. Tidak sampai satu jam, 300 liter minyak goreng murah habis dibeli oleh warga sekitar Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri , Jawa Timur, Kamis (25/1/2024).

BACA JUGA:

Siti Habibah, seorang pembeli mengaku rela mengantre demi mendapatkan minyak goreng murah dari partai Perindo, kendati harus menunggu selama satu jam.