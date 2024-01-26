Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Caleg Perindo Venna Melinda: Cinta Kuliner Tradisional Berdampak pada Perkembangan UMKM

Solichan Arif , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |18:12 WIB
Caleg Perindo Venna Melinda: Cinta Kuliner Tradisional Berdampak pada Perkembangan UMKM
Venna Melinda. (Foto: Solichan Arif)
A
A
A

KEDIRI - Caleg DPR RI Partai Perindo Dapil 6 Jawa Timur (Kediri, Tulungagung dan Blitar) Venna Melinda mengajak masyarakat untuk mencintai makanan tradisional atau kuliner tradisional.

Melestarikan dan mencintai kuliner tradisional akan berimbas pada pengembangan ekonomi kerakyatan, yakni khususnya terhadap pelaku UMKM yang menjadi program kerakyatan Perindo.

“Mari kita melestarikan kuliner tradisional, khususnya di Kediri,” ajak Venna Melinda di wilayah Kecamatan Badas Kabupaten Kediri.

 BACA JUGA:

Perindo merupakan partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera, mendukung penuh berkembangnya ekonomi kerakyatan.

Di setiap kampanye dengan menggelar senam bersama atau senam massal, Venna Melinda tidak berhenti mensosialisasikan berbagai program pro rakyat partai Perindo.

Di antaranya dengan menggelar bazar minyak goreng murah, menyalurkan bantuan gerobak untuk pelaku UMKM, dan KTA berasuransi.

Partai Perindo merupakan partai berlambang Rajawali yang mengembangkan sayap dengan nomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024. Partai Perindo yang dipimpin Ketua Umum Hary Tanoesoedibjo dalam Pilpres 2024 mendukung Capres Ganjar Pranowo.

 BACA JUGA:

“Jangan lupa Partai Perindo nomor 16 dengan calegnya nomor urut 1 Venna Melinda,” seru Venna di depan para konstituennya yang sebagian besar para ibu-ibu atau emak-emak.

Terkait pelestarian kuliner tradisional, Venna menegaskan harus dilindungi dari gempuran kuliner asing. Munculnya produk makanan asing bukan hanya sekedar menjadi kompetitor pasar, tapi juga berpotensi mematikan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181543/ketum_partai_perindo-H5pd_large.jpg
Rakernas Partai Perindo Tegaskan Dukungan Terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto Lewat Eka Dasa Asasta untuk Asta Cita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181329/pemerintah-yBSK_large.jpg
Kemendagri Ajak Kepala Daerah dan Legislator Perindo Sukseskan Program Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181155/partai_perindo-9J3u_large.jpg
Penutupan Rakernas Perindo Bakal Dihadiri Elite Parpol Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180922/perindo-fyG3_large.jpg
Partai Politik Miliki Tantangan Percepat 130 Juta Orang Naik Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180920/perindo-6YRZ_large.jpg
HT: Kalau Kita Konsisten dengan Tujuan dan Semangat, Partai Perindo Akan Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180917/pemerintah-nCj8_large.jpg
Menag Nasaruddin di Rakernas Perindo: Keikhlasan dan Ketulusan Pengabdian Jadi Kunci
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement