Caleg Perindo Venna Melinda Makin di Hati Warga Kediri: Semoga Terpilih Kembali

KEDIRI - Sebanyak 300 liter minyak goreng dalam program bazar minyak goreng murah Partai Perindo dalam sekejap, ludes. Minyak goreng yang dijual Rp5.000 per liter sementara harga pasar Rp 15.000, membuat warga Desa Manyaran Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri gembira lantaran merasa terbantu.

Caleg DPR RI Partai Perindo Dapil 6 Jawa Timur (Kediri, Tulungagung dan Blitar) Venna Melinda yang hadir di lokasi untuk menyalurkan minyak goreng murah, didoakan warga.

“Semoga Mbak Venna terpilih kembali dan Perindo menang di pemilu ini,” tutur Riyani salah seorang warga Kabupaten Kediri Kamis (25/1/2024).

Bazar minyak goreng murah merupakan bagian dari program pro rakyat Perindo. Selain minyak goreng murah, Perindo juga terus mensosialisasikan program KTA berasuransi, bantuan gerobak untuk UMKM dan operasi bibir sumbing.

Perindo merupakan partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera, mendukung penuh berkembangnya ekonomi kerakyatan.

Partai Perindo merupakan partai berlambang Rajawali yang mengembangkan sayap dengan nomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024. Partai Perindo yang dipimpin Ketua Umum Hary Tanoesoedibjo dalam Pilpres 2024 mendukung Capres Ganjar Pranowo.

Di tengah mahalnya harga minyak goreng, adanya bazar minyak goreng murah Perindo dinilai warga sangat membantu. Tidak heran, di setiap acara bazar minyak goreng murah Kediri, Tulungagung dan Blitar, selalu dibanjiri warga.