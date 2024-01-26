Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Caleg Perindo Venna Melinda Makin di Hati Warga Kediri: Semoga Terpilih Kembali

Solichan Arif , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |18:07 WIB
Caleg Perindo Venna Melinda Makin di Hati Warga Kediri: Semoga Terpilih Kembali
Venna Melinda. (Foto: Solichan Arif)
A
A
A

KEDIRI - Sebanyak 300 liter minyak goreng dalam program bazar minyak goreng murah Partai Perindo dalam sekejap, ludes. Minyak goreng yang dijual Rp5.000 per liter sementara harga pasar Rp 15.000, membuat warga Desa Manyaran Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri gembira lantaran merasa terbantu.

Caleg DPR RI Partai Perindo Dapil 6 Jawa Timur (Kediri, Tulungagung dan Blitar) Venna Melinda yang hadir di lokasi untuk menyalurkan minyak goreng murah, didoakan warga.

“Semoga Mbak Venna terpilih kembali dan Perindo menang di pemilu ini,” tutur Riyani salah seorang warga Kabupaten Kediri Kamis (25/1/2024).

Bazar minyak goreng murah merupakan bagian dari program pro rakyat Perindo. Selain minyak goreng murah, Perindo juga terus mensosialisasikan program KTA berasuransi, bantuan gerobak untuk UMKM dan operasi bibir sumbing.

Perindo merupakan partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera, mendukung penuh berkembangnya ekonomi kerakyatan.

Partai Perindo merupakan partai berlambang Rajawali yang mengembangkan sayap dengan nomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024. Partai Perindo yang dipimpin Ketua Umum Hary Tanoesoedibjo dalam Pilpres 2024 mendukung Capres Ganjar Pranowo.

Di tengah mahalnya harga minyak goreng, adanya bazar minyak goreng murah Perindo dinilai warga sangat membantu. Tidak heran, di setiap acara bazar minyak goreng murah Kediri, Tulungagung dan Blitar, selalu dibanjiri warga.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181543/ketum_partai_perindo-H5pd_large.jpg
Rakernas Partai Perindo Tegaskan Dukungan Terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto Lewat Eka Dasa Asasta untuk Asta Cita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181329/pemerintah-yBSK_large.jpg
Kemendagri Ajak Kepala Daerah dan Legislator Perindo Sukseskan Program Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181155/partai_perindo-9J3u_large.jpg
Penutupan Rakernas Perindo Bakal Dihadiri Elite Parpol Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180922/perindo-fyG3_large.jpg
Partai Politik Miliki Tantangan Percepat 130 Juta Orang Naik Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180920/perindo-6YRZ_large.jpg
HT: Kalau Kita Konsisten dengan Tujuan dan Semangat, Partai Perindo Akan Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180917/pemerintah-nCj8_large.jpg
Menag Nasaruddin di Rakernas Perindo: Keikhlasan dan Ketulusan Pengabdian Jadi Kunci
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement