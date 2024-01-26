Advertisement
HOME NEWS NEWS

Temui Warga Kalibaru, Caleg Perindo Antonius Komitmen Perjuangkan Kesejahteraan Rakyat

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |19:05 WIB
Temui Warga Kalibaru, Caleg Perindo Antonius Komitmen Perjuangkan Kesejahteraan Rakyat
Caleg Perindo Antonius (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ketua DPD Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Jakarta Utara, Capt Antonius Riyanto Saputro berkomitmen untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat.

Hal tersebut ia sampaikan saat melakukan kegiatan pertemuan terbuka dengan ratusan warga RW06 Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara pada Jumat (26/1/2024).

"Kegiatan hari ini adalah sosialisasi di Kalibaru khususnya RW06. Agar Antonius dan Partai Perindo bisa dimenangkan di wilayah ini. Warga sangat antusias sekali, karena kita sudah rekrut saksi disini, kita juga sudah lindungi warga dengan kartu asuransi, dan sudah kita laksanakan program sembako murah juga," ujar Antonius.

Caleg DPRD DKI Jakarta Dapil 2 Nomor 1 tersebut juga mengaku akan memperjuangkan berbagai program di bidang ekonomi, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan untuk warga di Kalibaru.

"Supaya wilayah Kalibaru bisa lebih sejahtera. Kami ingin hadir di tengah masyarakat. Lima tahun ke depan kita harus lebih sejahtera. Program di wilayah ini kami siap dampingi dengan berbagai anggaran. Doakan Partai Perindo menang," tambah Antonius.

Ia juga mengajak warga untuk menjadi pemilih yang cerdas dan tetap memilih calon legislatif yang memiliki kepedulian terhadap rakyat kecil.

"Pilih Caleg yang amanah, bapak ibu bebas memilih. Kalau ada serangan fajar yang penting tetap pilih Caleg yang amanah yakni Partai Perindo yang sudah terbukti memperjuangkan kesejahteraan rakyat," paparnya.

Dalam kesempatan tersebut Antonius juga mengaku sudah melakukan antisipasi berbagai kecurangan dan siap mengawal suara Partai Perindo di Kota Jakarta Utara.

"Saya sebagai ketua DPD bertanggung jawab untuk suara partai tentunya. Dari 2.431 TPS kita sudah rekrut dan kita sudah siapkan khususnya untuk Dapil 2 ini. Dan untuk calon pemilih yang sembilan itu sudah kita data dan siap untuk mencoblos Perindo. Kita juga ikut dalam gabungan untuk pengawasan bisa langsung melaporkan ke DPP Partai Perindo," pungkasnya.

