Safari Politik di Blitar, Siti Atikoh Olahraga Bersama Warga dan Sambangi Kebun Coklat

JAKARTA- Istri Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo yakni Siti Atikoh Supriyanti mengawali safari politiknya di Jawa Timur dengan berolahraga dan meninjau kebun cokelat di kampung wisata, Kampung Coklat, Blitar, Sabtu (27/1/2024) pagi.

Saat berolahraga, Ia memilih jalan santai sambil meninjau kebun buah dan cokelat yang berada di sana. Adapun, Atikoh ditemani pemilik Kampung Coklat Blitar, Kholid Mustofa.

Ibu dari Zinedine Alam Ganjar itu juga sempat melihat dan memetik buah cokelat yang berada di areal kebun bagian belakang Kampung Coklat. Ia juga melihat hasil panen buah lain yang ditanami di kebun tersebut.

Saat melihat kebun cokelat, Siti Atikoh juga berdiskusi dengan salah satu warga, Kholid Mustofa tentang cara mengembangkan budidaya tumbuhan cokelat tersebut. “Ini enggak musiman?” tanya Atikoh sembari berjalan santai.

Kholid pun menjawab, bahwa setiap pohon ada masa panennya kurang lebih sekitar 5 bulan lamanya.