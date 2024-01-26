Siti Atikoh Tanam Bawang di Probolinggo, Petani: Semoga Panennya Bagus

PROBOLINGGO - Istri Calon Presiden (Capres) nomor urut 03 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti, terjun langsung ke sawah untuk menanam bawang bersama para petani di Dusun Wonosalam, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Jumat (26/1/2024).

Atikoh yang kala itu mengenakan kemeja hitam bertuliskan "Sat-Set" dengan dipadukan jilbab merah tampak cekatan membantu para petani menanam bawang merah di sawah.

Panas terik di lokasi pun tak menyurutkan semangat Atikoh dan para petani untuk tetap menanam bawang.