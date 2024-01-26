Advertisement
HOME NEWS JATIM

Siti Atikoh Tanam Bawang di Probolinggo, Petani: Semoga Panennya Bagus

Atikah Umiyani , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |16:23 WIB
Siti Atikoh Tanam Bawang di Probolinggo, Petani: Semoga Panennya Bagus
Siti Atikoh di Probolinggo. (Foto: Atikah Umiyani)
PROBOLINGGO - Istri Calon Presiden (Capres) nomor urut 03 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti, terjun langsung ke sawah untuk menanam bawang bersama para petani di Dusun Wonosalam, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Jumat (26/1/2024).

Atikoh yang kala itu mengenakan kemeja hitam bertuliskan "Sat-Set" dengan dipadukan jilbab merah tampak cekatan membantu para petani menanam bawang merah di sawah.

 BACA JUGA:

Panas terik di lokasi pun tak menyurutkan semangat Atikoh dan para petani untuk tetap menanam bawang.

