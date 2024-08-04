Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden

Heri Fulistiawan , Jurnalis-Minggu, 04 Agustus 2024 |02:31 WIB
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
Menteri Perdagangan yang Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Foto: Okezone/Heri Fulistiawan)
LAMPUNG - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) merasa beruntung menjadi salah satu orang dekat Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia merasa akan repot jika mengikuti yang kalah.

"Enak lho, dekat sama presiden," ujarnya saat kunjungan di Lampung, Sabtu (4/8/2024).

Zulhas menceritakan hal ini terlihat dari keberhasilannya mengajak Presiden dua kali untuk mengunjungi jalan-jalan rusak di wilayah Lampung. Ketua Umum PAN itu menyebut bahwa kunjungan tersebut berbuah manis dengan adanya pembangunan jalan yang menggunakan APBN.

Lebih lanjut, Zulhas menekankan pentingnya mendukung pihak yang menang dalam politik. Sebaliknya, ia mengatakan akan repot jika terus mengikuti yang kalah.

Zuhlas juga memberikan bocoran sosok yang bakal menjadi menteri di era pemerintahan selanjutnya, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Zulhas bersama PAN memang juga merupakan bagian dari koalisi pendukung Prabowo-Gibran.

